自由廣場》駐美代表處改名TIA如何？

◎ 何頌

美國在台協會ＡＩＴ（American Institute in Taiwan）從一開始就是這個名稱，而我們在美的對口單位的名稱一開始就是怪裡怪氣的，後來改了一次名稱用到現在，還是不倫不類。美國的立法機關國會早就稱我們為Taiwan，行政機關將就任的新政府也將Taiwan提到檯面上，我們立法院也要求政府駐外館處要盡量使用Taiwan這名稱。因此駐美代表處可改名為與ＡＩＴ對等的名稱叫ＴＩＡ（Taiwan Institute in America）台灣在美協會。

筆者在一九七八年拿到美國護照，申請填出生地時TAIWAN不是一個選項，只好圈選CHINA，從此CHINA就一直黏在護照的出生地欄上。十年前到ＡＩＴ換新護照時詢問ＡＩＴ官員，可否將出生地改為TAIWAN，回答是要寫信到國務院得到核准，否則不能改變護照上資料，所以當時就算了。兩個月前要換新護照時，也沒打算再提這件事，卻在上ＡＩＴ網站查詢申請手續時，意外的看到有一項說明，主動告訴申請人說，若要將出生地改為TAIWAN要附上身分證影本，於是，我的新護照的出生地就改成了TAIWAN，得來全不費工夫。

美國對待台灣已改變了，政府上下已正式用TAIWAN稱呼我們，ＡＩＴ也提升到準官方地位，不但可以改出生地，也可以就地核發護照，因為這次護照三天就發下來了；以前發護照在夏威夷，要四個禮拜。希望將來ＡＩＴ在內湖新館成立使用時，也能提升到準大使館的地位，在室外升上國旗，在室內掛上總統肖像，並派海軍陸戰隊進駐。

美國政府這個四分衛傳來的好球，蔡政府要接住、往前衝、達陣得分；日本政府這投手作球給我們，蔡政府要猛力揮棒得分，千萬不要站在那裡「維持現狀」啊！

（作者為旅美退休能源事業主管）