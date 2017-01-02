自由共和國》張祐銓／自己的體育自己救！

張祐銓／國體法修法《公平的起跳》連署發起人

從沒想過自己有一天會站出來，做這些事！這完全是我人生中的意外！

二○一二年七月，一次非常巧合的機會，開始著手規劃第一本由民間發起的排球雜誌。這對我，一個從大二開始到研究所畢業，都被同學笑是唸排球系的球癡而言，真是一件想了就興奮的事！對於專業球員、甚至國家隊選手，只有崇拜的份，如今有機會可以近距離採訪這些球員、可以一窺他們練習和比賽的秘密，跟大家分享這些有趣又熱血的故事，對我來說，這份工作，大概是世界上最夢幻的工作吧！

這個雜誌，前後共訪問了十一個封面人物，從每一位排球國家隊選手的啟蒙教練，一路訪問到大專院校、甚至包括國家隊教練。為了訪問甲組排球聯賽中的每一間國中、高中和大學，我跑遍了台灣。跟著國家隊貼身採訪，從左訓中心的舊館，一直到這兩年剛落成的新館；跨出台灣的國際比賽，也沒有缺席。從中國、韓國、緬甸、泰國等東南亞各國舉辦的亞洲比賽，到今年有幸因為拍攝《夢想的角落》紀錄片，跟隨到德國法蘭克福的世界聯賽分組決賽、巴西世俱錦標賽。

在這段好幾年的過程中，我對選手的崇拜依舊，但是，原本想像他們的光鮮外衣完全不是那回事。看到了球員們燃燒自己僅有的青春和熱情，但換來的卻是體制的冷漠和輕蔑；看到主事者完全沒有對運動的熱情和夢想，整個政府政策不重視體育，導致社會投入體育的資源嚴重缺乏；看到選手對未來的徬徨無奈，讓我再也找不到當初興奮期待的熱血初衷。

在還沒有深入接觸這個圈子前，我和身邊球迷朋友們，總以為代表國家出賽的每個運動員，都應該是國家的寶貝，他們被寄託全國人民的希望，應該有最好的資源、有最精良的作戰方法，為了讓台灣的名字在世界體育場上留下最好的成績。

但是，情況卻完全不是這樣。選手、教練還有球迷不斷提出改變的想法，但是，協會面對問題的態度卻是封閉不願討論，總是說資源不夠、大環境不夠好，還有，就是外人不了解體育政策的施行細節，外界都不懂體育有多困難、有多複雜。

看著這些選手的困境和無力感，我真想問：體育到底有多難懂？

日前發表暫退國家隊聲明的「光頭神舉」黃培閎，大概是我看過最認真的球員之一了。他的聲明，令球迷痛心不捨。這一代台灣男排真的非常令人感動，他們在艱困的環境中互相扶持、彼此激勵，一起經歷二○一四年仁川亞運的挫敗，挫折中沒有放棄，之後幾個大比賽，一路創造隊史紀錄，到二○一六年帶領台灣重回世界排球舞台。原本以為可以用好成績改變台灣的排球環境，結果卻是令人一再失望。他們辛苦作戰的過程，不是為了任何實質的回報，即便拿著一天兩百塊的零用金、面對徬徨的未來，也不曾有過怨言。

黃培閎發表聲明之後，協會發表了兩次聲明，不斷說協會被抹黑，以及排球協會多年來的犧牲奉獻，被不實指控糟蹋。但是針對培閎所提出的種種具體問題，卻沒有任何回應和溝通，更別談任何想要改善的態度。我、還有無數球迷都很想問排協，黃培閎的聲明，哪一句話是假的？哪一項是不實指控？這只是多年以來，他與其他選手們一再面對、再真實不過的問題，希望找到出口、希望解決，得到的卻是排協的冷漠態度和負面指控。

於是，我和一群憤怒的球迷決定站出來，發起儘速修改國體法的連署，提出全面開放協會主要訴求，為我們心疼的選手、為台灣體育做些事。

連署啟動之後，迅速串聯了許多球迷。許多教練和球員雖然因為協會的長期高壓統治，不敢公開表態，但私下也努力的幫忙分享連署活動。我們也每天都收到許多來自教練、選手們的私訊，替我們加油打氣。連署活動也在開始後的幾個小時，加入了不同運動項目的選手和球迷支持，還有許多大學生，持續在努力串連學校社團。這些自動自發的動員，讓人感動。

在台灣體育界，連署能夠快速捲動這麼大的動能，非常不容易。也令我們更加確信，是改變的時候了！全面開放協會的入會和被選舉資格，讓更多有熱情、有專業的球迷加入，讓協會成為透明、開放、公平、對話的平台，是協會改革的關鍵一步。面對台灣的轉型正義，自己的體育自己救，協會改革，真的非做不可！