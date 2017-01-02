自由共和國》張誠／發展工業4.0 搶救青貧族

海軍錦江軍艦後方可清楚看到雄風三型飛彈發射箱。（資料照）

張誠／雄三飛彈前總工程師

大陸解放軍航空母艦遼寧號，在三艘驅逐艦、三艘巡防艦與一艘補給艦伴隨之下，去年十二月廿三日完成渤海實彈射擊演練，廿四日穿越宮古水道，進入西太平洋，廿五日到台灣東部海域，廿六日上午九時通過屏東鵝鑾鼻南方九十浬續向西南航行。繼十一月廿五日、十二月十日兩次軍機繞台之後，「遼寧號」這次刻意走台灣東部，是要形塑台海已成中國內海的意象。

二○○二年，中共遼寧號航空母艦動工修建，基於不對稱戰爭的思維，中華民國必須擁有航母殺手級的反艦飛彈。因此雄三飛彈的第一個需求，必須超過兩倍音速，以足夠的動能，穿透航空母艦的鋼板。當年，雄三飛彈只能安裝在成功級軍艦，因此雄三飛彈的第二個需求，是在體積、重量上，相對於其他同等級的反艦飛彈，有極為嚴苛的限制。在當時美軍還沒有超音速反艦飛彈的時代，由需求面定義出需要突破的課題，在中科院雄厚的研發基礎上，雄三飛彈迎頭趕上，登上國防科技的國際舞台！

工業4.0核心在整合

第一次工業革命，瓦特發明了蒸汽機，人類進入「以機械力來代替人力」時代，汽車、飛機成為人類生活的一部分。第二次工業革命，人類發現電，自動化生產、自動化生活成為可能。第一次、第二次工業革命，中國錯過了，清末民初，中國面臨帝國主義的船堅砲利，不知所措。第三次工業革命，資訊網路時代的來臨，中華民國在台灣跟上了，也帶動了台灣經濟奇蹟。

第四次工業革命，工業4.0，不只是自動化生產的無人工廠，不只是物聯網中物物相聯，不只是大數據，不只是客製化客戶專屬的服務。筆者認為工業4.0的核心在「整合」，也就是「發揮創意且運用科技，將未來生活，由資料整合做到系統整合，達到物盡其用、貨暢其流的理想」。

從雄三飛彈的經驗探討

以雄三飛彈的研發經驗，從需求面發揮創意，勾勒未來生活的發想，引領產業界運用科技，投入正確的領域，是一個可以走向成功的道路。例如：目前的雲端經由物物相聯的物聯網，已經有澎湃的大數據，除了更有效率的雲端資料查詢，若能提升大數據的分析能力，預測使用者需要的服務，從智慧城市、智慧生活、智慧國家等各個面向，主動將服務送到（Push）使用者端的智慧型手機，絕對是中華民國可以發展的方向。

中華民國在工業4.0潮流，不能迴避，只能迎頭趕上，站上國際舞台。台灣的整體經濟狀況不佳，然而工業的實力基礎仍在，再加上國防的尖端科技研發，政府若能主動出面引導，重新調整產業結構，以工業4.0的精髓「科技、創意」，轉型台灣產業、提升品質並建立品牌，才能提高產品利潤及產業獲利，讓企業有空間為員工加薪，搶救倒退十九年的平均所得，一併解決現在青貧族的低薪問題。