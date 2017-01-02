鏗鏘集》在警察與黑道之間

面對美國與中國兩大國，台灣總有人說「兩大之間難為小」，主張採取「等距外交」以求生存。這種天才論調，騙不了有一點是非觀念和台灣主體觀念的人。

如果中國承認台灣的國家地位，沒有侵併之心，那主張「等距外交」還有道理；但中國要併吞台灣，明寫在憲法和反分裂法，三不五時還文攻武嚇，這是黑道作為；接受黑道需索是回到叢林社會。

二戰結束後，美國出錢出力，衛護民主與自由的理念，防堵共產主義侵略擴張，被稱為「世界警察」。共產黨世界罵它是「美帝」，但美國並未侵犯近在呎尺的古巴，也沒有併吞日本戰後放棄的台灣。對台灣而言，美國是警察，而非黑道。

美國撤銷對「中華民國」承認後，還制訂「台灣關係法」，雖未承認台灣是國家，但在美國法律適用上都把台灣視同國家對待，對台灣提供自衛武器、承諾保障台灣安全。

面對中國黑道與美國警察，台灣應有的選擇非常清楚。台灣可以善意不去踢黑道的要害，卻沒有道理不分正邪，要與黑道及警察保持等距離的關係。

戰後國際秩序由美國主導，它最清楚終結戰爭的正式法律文件舊金山和約，白紙黑字，台灣地位未決定，因此，它和許多簽字國都未承認中國對台灣的主權主張。

國民黨政權自私，不敢提醒舊金山和約簽字國有關台灣地位的規定，和堅持台灣人民有決定自己前途的權利，只知挾持台灣與中國玩零和遊戲。民進黨政府應改弦易轍，提醒四十九個和約簽字國，有關和約的此項規定，和台灣民主化的事實。

台灣要國家正常化，應該站在警察與法律的一邊，而不是自甘接受黑道收編。

（作者王景弘，資深新聞工作者）