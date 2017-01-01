自由廣場》讚龍山寺也將全面禁香

◎ 蔡志鏗

報載，繼台北行天宮自二○一四年起不再燒香後，萬華極為著名的龍山寺也擬跟進，預計自三月起全面禁香，希望能為減少空氣污染盡一分心力。

筆者長久以來一直信奉心誠則靈，到廟宇參拜始終堅持不點香、不燒金紙，很高興台北兩大著名廟宇行天宮和龍山寺帶頭禁香，期盼未來能有更多寺廟加入禁香的行列，一起為台灣環保而打拚，相信一定可以起帶頭示範的效果。

過去焚香燒金紙是代表對神明的敬意，但是隨著時代演進，觀念和作法也要與時俱進。例如過去農村過年都要拜到「初五隔開」，但是後來因為農忙緣故，已經改成只拜到初一早上；又例如過去替父母守喪要廬墓三年，現代工商業社會絕不可能再這麼做，可見傳統習俗應該舉時俱進，隨時代需要做必要的調整。

特別是當今環保意識抬頭，焚香燒金紙會產生二氧化碳、細懸浮微粒、硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳和多環芳香烴等有害空氣污染物，也會造成人體健康危害，所以廟宇減燒、禁香不但可以防止空氣污染，對於促進民眾健康也具有正面助益，想必慈悲為懷的眾神明也會樂於見到此一正向結果。

未來信眾倘若可以調整作法，改成「以功代金」或「以米代金」，將購買紙錢和香的費用直接捐助慈善團體或弱勢團體，不但不會減少對神明的尊敬，也可以利益眾生，更可以達到榮神利人的目的，期盼能有更多寺廟共襄盛舉。（作者為退休校長，台北市民）