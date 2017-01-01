自由廣場》嘆國民黨與民為敵

◎ 康明哲

國民黨自從輸了政權也輸了國會之後，很多行為與動作，讓人覺得他已墮落到心中只有怨恨，除了過去抹黑造謠的老本事、老習慣之外，現在似乎也公開表態了：我就是要讓你無法執政，讓人民也不好過！

最好的證明就是存心要癱瘓立法院：重要院會就提它三千個法案，不管那是多麼狗屁倒灶的法案，反正就是要讓你院會白開，行政無法運作，以免你把事情做好、做對了，我更沒機會了。

這次審今年度預算的年度最後院會，國民黨故技重施，又提三千法案。問他為何如此？他的發言人明白地說：你們民進黨過去還不是用這方法？還大言不慚地說：這是政治手段。

然而同樣在野，同樣杯葛議事，但是民進黨幾乎都是有理由的、能說服人的杯葛，因此能夠贏得人民的同情，知道他「吾日暮途遠，故倒行而逆施之」的苦衷。請問國民黨提三千法案杯葛的理由與目的何在？讓牽涉國家運作的全國總預算無法過關，其中包括多少民生法案？但他的發言人卻說，我們是要把民進黨拉回來審民生法案！使行政單位斷糧斷炊，受影響的不是全民嗎？

請問你這意思是不是：人民唾棄我，我就讓你們也活不下去！過去一年鉅額的立委薪水與議事花費泡湯？爺們高興！

（作者為醫師，台北市民）