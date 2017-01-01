自由廣場》美河市案 大法官打臉馬英九

◎ 黃帝穎

大法官最新釋字第七四三號解釋，認定政府徵收捷運用地，不得於同一計畫中擅依大眾捷運法第七條第一項規定，核定辦理聯合開發案，本解釋形同認定美河市案中，馬市府擅自變更為聯開案「違憲」，這是大法官公然「打臉」馬英九！

筆者於二○一五年九月三十日投書自由時報「兩百多億 馬英九賠」一文，指出美河市聯開案的違憲問題，受害地主向台北市政府求償後，北市府應依國賠法第二條第三項規定，轉向聯開案的決策市長馬英九求償。豈料總統府隔日發出新聞稿「美河市案 府：黃帝穎扭曲事實」，將美河市徵地責任推給前台北縣長尤清，卻完全避談美河市案的違憲關鍵，是馬市長與財團簽約，擅自變更為「聯開案」。

大法官釋字第七四三號解釋文清楚揭示「按相關法律所徵收大眾捷運系統需用之土地，不得用於同一計畫中依同法第七條第一項規定核定辦理之聯合開發。依大眾捷運法第六條徵收之土地，應有法律明確規定得將之移轉予第三人所有，主管機關始得為之，以符憲法保障人民財產權之意旨。」也就是說，二○○一年時任台北市長馬英九以「聯合開發模式」與日勝生集團簽約，徹底改變了美河市徵收民地最初的徵收名義及公益目的，馬市府除了被監察院通過糾正，今更被大法官判定違憲。

簡單的說，比對馬回應筆者的總統府新聞稿，對照釋字第七四三號解釋對「聯開」部分宣告違憲，可清楚看到大法官「打臉」馬英九！美河市聯開案的違法違憲，馬英九要負完全責任。

（作者為律師，永社理事）