自由廣場》期待總統大幅度改組內閣

◎ 王永泰

平心而論，以目前台灣整個國家的政治、經濟與社會環境，無論任何人當總統治理國家大政，都會很艱難—對外面臨中國軍事、經濟的崛起、武力的威脅與國際政治的打壓；對內則有藍綠對決與不團結。

新政府才執政七個多月，此時要評論執政好與不好，實言之過早。目前國內與國際大環境，與李前總統執政時的時空背景，差異甚大，而且更加複雜，新政府的各項建設與改革，難免會遇到波折，此時要求新政府在執政半年多即有令人滿意的政績表現，實屬苛求。

國人望治心切，導致新政府蜜月期有限，但建議應再觀察半年，並殷切期待蔡總統運用高度的政治智慧與手腕，用人唯才，儘速撤換不適任的閣揆或各部會首長，做大幅度內閣改組，組成一個強而有力的團隊，二○一七年重新出發。蔡總統當以六八九萬民意為後盾，展現大刀闊斧的決斷力與魄力。

但願在即將到來的半年內，不一定要求有亮麗的政績，至少讓國人感受到政府的確有認真在做事。各項建設與改革政策，宜按輕重緩急逐步推行，而振興經濟乃重中之中，應優先列入施政重點。大家團結在一起，讓政府好做事。期望在半年後，政府的運作步上坦途，才不辜負國人的託付與期待。

祈願天佑台灣！

（作者為化工事業顧問，台南市民）