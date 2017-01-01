自由廣場》2016年度暢銷書：被討厭的勇氣

◎ 西區老二

要談二○一六年度暢銷書，其實心情是有點無奈的。去年底出國度假時，我在桃園機場書店拍下了兩張照片，一張是現代文學書架上，全都是外國翻譯小說，沒有一本台灣作家寫的書：另一張是歷史類書架上，幾乎被中國作家寫的中國史或各種政壇軼事佔據，沒見到一本台灣史的書。作為國家門面的國際機場，卻展現不出一絲具有台灣文化的氣息或試圖展現的努力，是非常令人遺憾的一件事。

難怪二○一六年在台灣最夯的一本書，是日本人寫的《被討厭的勇氣》，這本書主要是運用阿德勒學派的個體心理學理論，指出人之所以活得不自由，是因為過度在乎他人的評價、害怕被討厭而無法活出自己，透過書中青年與哲學家的對話，辯證自由來自於被討厭的勇氣這個道理。其中提到「在阿德勒的觀念裡，並非心理創傷或是任何不幸造就了現在的我們，而是我們為了眼前的需求，而自己『創造』了心理創傷和不幸。」

這與我對阿德勒的理解不太一樣。或許比較精確的說法不是心理創傷或不幸是被創造出來的，基本上阿德勒並未否定個體感受到不幸的真實性，他想要表達的是這些造成心理創傷或不幸的原因除了客觀存在的事實，通常也帶著我們如何詮釋事實的強烈主觀性，也就是它們仍然是真實的，但是是主觀真實的性質。因此，如果主觀想法改變，也許對心理創傷或不幸的理解就會產生不同。

不過這不是重點，重要的是我們或許必須思考，我們能這麼輕易接受日本作者所詮釋的西方理論概念嗎？害怕被討厭的心理基礎不難理解，要破解這樣的迷思也不難，因為邏輯上人本來就無法討好所有的人；但儘管如此，為什麼很難做到，是不是在實踐上有什麼特定社會文化脈絡的影響？因此，與其套用阿德勒奠基在他所處時空背景下的理論，不如加以探討日本人有日本人害怕被討厭的文化背景，台灣人也有我們自己的。

台灣有很多害怕被討厭、拚命看風向的政治人物，也有相反的例子，例如馬英九就很不怕被討厭，硬砍七天假的小英政府也沒在怕；由此可見，被討厭的勇氣並不只是用在「堅持做對的事情」上，所以關鍵或許不在一個人是否害怕被討厭，而是什麼才是寧可被討厭也要做的、自認為對的事情。

領導者的確必須具備被討厭的勇氣，但有時候我們寧可政治人物多一點害怕被討厭——恐懼於背棄承諾的指責、畏怯於逃避維護弱勢權益的無能，但不要害怕看著人民期待和失望的眼神，唯有誠實的面對並承擔這一切，才能找到被討厭的勇氣。（作者為詞曲及專欄作家）