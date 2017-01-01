自由廣場》「炒粿條」進了OED

◎ 曾泰元

回顧二○一六年的《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，OED）所收錄的新詞，給了我們台灣一個新年新方向。

二○一六年，這部權威詞書新增了高比例的亞洲元素，在源自星馬的外來詞之中，char kway teow特別讓我眼睛為之一亮，念出來的感覺很像我們的台語，細讀詞條，果不出所料。該詞的詞源明白指出，char kway teow來自福建話，經我對其發音註釋逐字推敲，再上英文《維基百科》網站加以核對，確定牛津新收錄的char kway teow就是「炒粿條」。

粿條又稱粿仔條，也就是客家人說的粄條，都是先將米磨成漿之後，再加工製成的寬扁麵條。這個源自星馬、以閩南語音譯的char kway teow登堂入室，為OED所收，正式成為英語詞彙的一員，讓我們台灣人也備感親切。

廣東人的河粉是一種類似的食品，炒河粉更是一道名揚四海的傳統小吃，英語世界多把它音譯為chow fun（炒粉，不是「炒飯」），最有名的 beef chow fun（乾炒牛河，字面意為「牛肉炒粉」）早就約定俗成。

chow fun（炒河粉）一詞雖在英語世界廣為使用，但迄今尚未獲得詞典的背書，然拼字僅一詞之差的chow mein（炒麵），卻早已為各大小詞典所收。

「炒麵」沒有依循穩健保守的作法意譯成fried noodles，反而以廣東話的音譯chow mein行遍天下，這個趨勢也在去年OED收錄的新詞再次得到印證。其所收錄的十來個香港詞彙中，與食物有關的幾近一半，絕大多數都是廣東話的音譯：char siu（叉燒）、siu mei（燒味，與臘味合稱燒臘）、yum cha（飲茶）、milk tea（奶茶）、daipai dong（大排檔）。

台灣小吃種類繁多，美味可口，是我們引以為傲的軟實力。然而我們在翻譯這些美食的時候，卻總是怯於音譯，老在英語的文字裡打轉，隔靴搔癢，不只間接拗口，文化特色喪失泰半，還容易造成理解上的障礙，令人遺憾。

台灣需要觀光，觀光需要美食，美食需要翻譯，而音譯就是翻譯異國美食最常見的作法。鑒往知來，我們在翻譯時不該妄自菲薄，自我設限。對於美食音譯這條正道，我們要有自信，外國人不懂，是他們該學，不是嗎？《牛津英語詞典》點的這盞燈，我們為什麼不拿來給自己照路？

（作者為東吳大學英文系副教授）