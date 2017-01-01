自由廣場》中國修理台商 易如關門打狗

◎ 陳止戈

最新出版的財經周刊，製作一個驚悚的專題，標題是「中國以前文革鬥地主，現在鬥台商」。說這句話的是一家營收上千億的台資企業老闆。

這個問題當然不是從現在開始的，只是蔡英文當選總統後為烈罷了，自從川普接了「台灣總統」的道賀電話後，中國就開始抓狂了，「海霸王」嚇得趕緊登報支持「一個中國」，製鞋大廠「豐泰」被追繳鉅額稅款，這些動作的目的就是在殺雞儆猴，拿所謂的傳統產業被視為親綠的台商開刀，果然達到以商圍政、以商逼政的目的，科技與產業大老先後婉辭了資政的榮銜。

自從川普喊出關稅壁壘政策風向，以及召喚製造業回美國的口號之後，踩到了中國的痛腳，他們拿美國無可奈何，只好拿台商來出氣，要修理寄人籬下的台商，有如關門打狗，易如反掌，最簡單的手段莫過於「打假」及「查稅」，除了財產損失，還很可能身陷囹圄，難怪台商被嚇得皮皮剉。

台商帶著資金和技術赴中國投資，幫助中國出口創匯，還提供大量的工作機會，按理說應該被待若上賓，但由於中國對台灣赤裸裸的領土野心，台商於是淪為俎上肉，任由宰割。上述那位受訪台資企業主管感觸最深，他說台商把荒煙蔓草開發為金礦，帶動就業與商機，中國人不但不感恩，還把你當肥羊，當文革時代的土豪劣紳來打。

既然如此為何不走人呢？那位財務高管說「不是不想走，而是沒有替代的地方」。是這樣嗎？真正的問題恐怕是，大量的廠房設備投資套在那裡，更何況中國還是高度資本外匯管制的國家，想走就走，談何容易呀。

李嘉誠是最早腳底抹油的資本家，現在就連郭董也呼應川普，協同「軟銀」加碼七十億美元投資美國，中國官媒網軍於是恫嚇「別讓富士康跑了」！

奇怪的是，中國不准台商跑，自己人卻溜得比誰都快，除了大批貪官污吏把黑錢洗到海外，就連首富王健林這類的企業家，也透過美其名為「跨國購併」，把大量資產移往世界各國，中國外匯儲備已從四兆美元縮水逼近三兆，這些聰明的錢為什麼跑？那裡不是高成長的淘金天堂嗎？「春江水冷鴨先知」，只有深藍企業不知，埋頭往裡鑽。

（作者為新北市業餘投資人）