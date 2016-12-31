社論》大人錯在哪裡？

學生模仿納粹事件，招致以色列、德國譴責，政府也迅予嚴厲處置。事後蔡英文總統表示：人權要向上看齊，也要向下扎根；學生模仿納粹引起風波，「這不是學生的錯，是我們大人的錯」；她會邀請行政院及相關部會，針對目前十二年國教的人權教育，在委員會中提出專案報告。這起事件，既受國際矚目，連中國國台辦也插一腳宣稱，德國納粹主義和日本軍國主義，都是二戰的罪魁禍首，應該受到全人類的一致譴責和唾棄。硬要把日本也牽扯進來，北京的置入性行銷，主要還是劍指日本，司馬昭之心，路人皆知。

諷刺的是，日本軍國主義，一如德國納粹主義，乃是灰飛煙滅的過去式，兩國在戰後深切反省，今天已經名列先進國家，奉行民主自由人權的普世價值，致力維護和平且生產力不斷進步。而中國，卻是現在進行式的惡性崛起，對內一黨專政，經濟成長高壓統治也成長，目無基本人權；對外，軍事預算連年遽升，到處挑釁戰略現狀，正在改變地緣政治的面貌。從歐巴馬的重返亞洲政策，到川普質疑一個中國政策，乃至日本正名「日本台灣交流協會」，他們的共同點很清楚，就是遏制中國惡性崛起，以免中國以經濟做為政治工具，再加上非和平武力，危及區域與國際和平。

二次戰後，蔣介石基於國際政治考量，對日本「以德報怨」，配合歐美扶助日本再興，以對抗共產勢力。毛澤東建政後，先是感謝日本軍國主義侵略中國，從而幫助共黨政權奪得權力；繼而又將日本當作提款機，把勒索日本金援與仇日民族主義玩得淋漓盡致。事實上，所謂的南京大屠殺，約有三十萬人遇難。然而中國，一九五八到一九六○年的大躍進，造成二、三千萬人喪生；一九六六到一九七六年的文化大革命，死亡人數估計從三百多萬到二千萬都有。中國共黨政權殺中國人，數字遠遠超過日本軍國主義，可是北京當局總是輕輕放過自己的暗黑歷史，而對日本軍國主義永遠記仇。現在，它還是一樣，動輒怪罪「反華勢力」關心中國人權，文攻武嚇他國卻視為替天行道。眼前的中國惡性崛起，消逝的德國納粹主義、日本軍國主義，哪一個恐怖？這次，國際絕對不能等到禍害蔓延才來收拾爛攤子！

話說回來，二戰結束奉盟軍統帥來台接受日軍投降的蔣介石，也是個跟北京政權同有暴政傾向的中國法西斯。姑且不論蔣介石曾與德國納粹主義、日本軍國主義的曖昧關係，二二八屠殺、白色恐怖都是它們兩者覆滅後才發生的慘劇。蔣介石從二戰的教訓學到的，不是普世價值戰勝野蠻暴力，而是迷信升級版、精緻化的暴力，他給台灣留下了跨族群、跨階級的傷痕。諷刺的是，小蔣過後的政黨惡鬥、族群動員，導致老蔣升格為統派群體既得利益者的圖騰，儼然古今完人神聖不可侵犯。這也難怪，近年國共化敵為友，一黨專政下的統一成為共同目標；台灣民主，則為它們的共同敵人。

在這樣的脈絡下，陳水扁朝小野大，追究二二八、白色恐怖備受攔阻；馬英九謁陵拜蔣，民主實質倒退；蔡英文完全執政，維持現狀加轉型正義，尚屬起步階段。外來法西斯的究責，在台灣都還是剛鬆綁的政治禁區。教育未能給青年學生批判的觀點，老舊教材與保守教師的慣性思維，不啻讓受教者繼續接受洗腦。如此這般，台灣未來的主人翁，對於已消逝的納粹主義、軍國主義，要有與歐美同步的認識警戒談何容易？中正紀念堂依舊在，如何想像希特勒是惡魔？或許，學生並非完全沒有錯，網路時代資訊並不封閉。但大人有錯是肯定的，大人有責任自我批判，人權教育只是起步，解構政治圖騰才是攻堅。否則，知錯犯錯，貽害子孫，台灣恐成二十一世紀文明的化外之地。