自由廣場》一中只有被婊的份

◎ 林伯峰

在某政論節目中，有位老師提到，一中各表根本不存在，中國根本不給我們一中各表的機會，這對台灣的國際空間發展沒有任何好處，結果某位國民黨主管說，我國目前參加奧運跟ＷＨＡ的模式，都是一中各表的好處。天呀，原來被視為中國的附庸，竟然是他們認為的好處。

先來談談奧運跟ＷＨＡ的模式，這兩者我國皆採用Chinese Taipei名稱參加，中文我們自己翻譯為中華台北，請問中華台北是甚麼鬼東西？是台北市嘛？還是中華台北國？這樣不倫不類的稱呼，筆者甚引以為恥，那是不得不的委屈，可是卻被國民黨認為，那是一中各表的好處？

再來看看，我們在國際上，哪裡有成功的一中各表過？答案是沒有。只要有中華人民共和國的地方，就沒有中華民國，甚至連馬英九在馬來西亞要掛個前總統都不可以，何來的一中各表？不要再自欺欺人了，一中各表，只是我們一直被中國「婊」而已。

其實邦交國減少並不可怕，可怕的是來自於內部無知的渲染，看到馬英九與習近平見面拚命吹捧，看到蔡英文跟川普熱線拚命打壓，別忘了，川普至少稱呼蔡英文為台灣總統，而馬英九只是馬先生而已，怎樣才是真的好處，才是真的平等，雪亮的眼睛都可以看得到。

（作者為法律服務業）