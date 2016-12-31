自由廣場》暗度中勞入台？

◎ 官文傑

最近台灣國際勞工協會（TIWA）及桃園群眾服務協會等所謂的「挺外勞收容團體」，以境外漁工離奇死亡為由，率眾至農委會抗議，並大肆抨擊船公司及仲介公司剝削外勞，甚至還要求將境外漁工納入勞基法；表面看似為境外漁工爭取權益，實則為其收容外勞的暴利留下伏筆，更讓人憂心的是，其背後潛藏引進中國勞工的陰謀！

世界各國的遠洋漁業，大多有聘僱外籍漁工，其給付的月薪，也都有一定行情，不能因為薪資不及我國基本工資，即要求將他們納入勞基法；以發生事故的印尼漁工為例，其在本國工作月薪不到台幣千元，到遠洋漁船工作所得，則是其家鄉的十倍以上，這也是為何這些漁工願意離鄉遠赴海外打工的主因！

至於這些挺外勞團體為何希望將境外漁工納入勞基法，主要是他們可以藉此介入勞資爭議，順便獲取外勞收容安置暴利，因為收容一百名外勞，一年可從勞動部領取安置費一八○○萬元，其淨利超過千萬，暴利所趨，怪不得令他們趨之若鶩！但讓我們最為擔心的是，境外漁工中，有數千名中國漁工，如貿然將他們納入勞基法，等於幫中國勞工入台大開方便之門，很快的，國內勞工將面對中國勞工大舉侵台的夢魘！

這些挺外勞的收容團體，藉著立法委員的權勢，不顧國內勞工權益，甚至藉由辦活動，收取統促黨的中國資金，然後施壓農委會及勞動部，要將境外漁工藉由勞基法予以保護，再從中牟利，甚至引進中勞的做法，我們深感不以為然，所以希望主管機關及立委諸公，不要被這些團體再以人權為名蠱惑，應以國內勞工權益為重，堅持立場，並且希望檢調單位介入調查，查出背後黑手，並將其繩之以法！

（作者為新北市就業服務商業同業公會理事長）