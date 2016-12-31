自由廣場》台日才是兄弟之邦

◎ 林進國

日本對台機構正名為日本台灣交流協會，日本務實的做法，值得蔡政府在外交政策上做為參考，與其使用在國際上不被承認的中華民國為名，進行浪費國家資源的凱子外交，不如以台灣為名，與世界各國進行實質經貿合作與外交關係，花錢買外交的冤大頭，就讓只會欺負台灣的中國去當吧。

台日戰略夥伴友誼在正名後將更加升溫，台灣在日本三一一大地震災難中，對日本伸出友誼的雙手，台灣雖不是最大最富有的國家，但捐款總額高達百餘億世界第一，讓日本全國人民感動不已，充分感受到來自台灣人民展現的患難真情，災後有許多日本人紛紛以各種形式表達謝謝台灣之意，今年初，農曆除夕前一天台南發生地震災難，日本在第一時間，也對台灣伸出援手與關懷，亦讓台灣人民感受溫暖。

台灣人愛到日本，日本人也喜歡台灣，台日兩國之間彷彿有著一條看不見的臍帶相連，過去台灣與日本在產業、技術上密切合作，專業分工，創造經濟繁榮共享成果，而在患難之中，亦能相互扶持，堪稱是道道地地的兄弟之邦。

台灣經濟在馬政府執政下，重心押注在西進中國八年，現在飽嘗經濟衰退、房價物價卻大漲的苦果，在民心氣憤之下，以選票唾棄了馬政府與所屬的國民黨，人民期盼一個全新的政府，為台灣開啟一個全新的經濟新局。

在此大力呼籲蔡英文政府，全面加重台灣與日本的經貿、產業合作，台日共同開發新產業技術，共同開拓全球市場，台灣擁有頂尖的製造開發能力，日本則擁有頂尖的品牌技術與完整的全球布局，台日攜手共創經濟新局，指日可待。

（作者為科技公司經理）