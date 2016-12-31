自由廣場》無知第三名 媒體難卸責

◎ 周倪安

近日在一份外國民調公司的資料中，台灣人榮登世界無知第三名。這個報告主要是為了解一個國家的民眾，對於國家及國際情勢的認知程度，另詢問問題包括人口數、國民快樂指數、誰會當選美國總統和同性結婚等，平均起來台灣人對於世界大勢的無知程度，僅次於印度和中國。

打開台灣的新聞台，如果你有耐心看完一小時，你會發現多數新聞是國內各地車禍超速或酒駕、火災、影視藝人私生活、餐廳玩樂等內容，不要提有無各大洲的國際新聞，連東南亞各國的新聞都寥寥無幾；曾經在吃飯時，聽到隔壁桌一個小孩子問大人，「為什麼都是車禍的新聞？」原來連尚未上學的孩子都有感！

媒體是人民的眼睛，因其有機會到達事發現場，在第一線將真實傳播出來，大眾雖有知的權利，但是我國媒體在報導時所展現的專業與心態，與先進文明國家相比，如日本或澳洲，真的還差得非常遠。澳洲的某新聞曾經因報導車禍影像出現血跡，而遭到無數民眾去電抗議；日本的報導在訪問受害者、目擊者時，甚至會將聲音變聲、影像往地上拍攝，這樣的新聞報導是提供民眾知的權利，但也盡可能保護無須曝光但提供真相的人。

一個人離開學校教育後，進入社會，知識的增長端賴社會教育，主要來自於媒體與書本，由此可見媒體的重要！當國人整天被一堆私領域的新聞包夾，則其腦袋也會充斥著那些個人八卦故事，演變成不關心公眾利益或國家政策的負面印象；台灣人受教育的程度如此高，所展現的無知程度，卻名列全世界第三名，這真的需要國人與新政府共同省思改進。

（作者為前台聯立法委員）