自由廣場》《李筱峰專欄》外館該正名「台灣」了！

◎ 李筱峰

日本宣佈要將他們的對台機構「交流協會」自二○一七年起，正名為「日本台灣交流協會」，這當然是一項友台之舉。回想四十四年前日本在蔣政權被逐出聯合國的翌年（一九七二年九月），就急忙趕著與台灣當局斷交，但卻建立了「維持非官方的接觸，保持實質經貿關係」的「日本模式」，成為往後許多國家處理台灣關係的參考模式。日本當年趕著建立「日本模式」，是因為他們敏感的國際嗅覺，知道流亡在台的「中華民國」，將永遠不可能再代表真正的中國，但是與台灣的實質關係，卻又不能（也不該）斷絕。這次日本主動決定正名外館的舉動，同樣也是出於其靈敏的嗅覺，這個嗅覺，當然不是要和小英的「維持中華民國舊現狀」共鳴，而是對六八九萬選票否決國民黨傾中政策、選擇民主台灣為主體的肯定，所以繼安倍首相在小英勝選時的友善談話，日本這次又有友台之舉。當然此舉也可能是因日本已嗅出川普在「川蔡」電話中，直呼「台灣總統」的背後意涵（美中台關係可能改變），故乃順勢而為，亦未可知。

話說回來，川普主動稱「台灣總統」、日本主動以「台灣」正名外館，反倒顯示出小英「維持中華民國現狀」的保守與呆滯。現在期待小英推動制憲正名，也許是奢求，但在日本都主動對駐台機構加入「台灣」的此時，我們要求小英政府儘快將外館正名為「台灣」，應該不為過吧！

在正常國家，其外館名稱當然是以國為名。但如果我們以外館的名稱來看，台灣變成全球國名最多的國家，破世界紀錄！我們的駐外機構名稱，除少數有TAIWAN或THE REPUBLIC OF CHINA之外，可說是千奇百怪，起碼有以下八種類型：

第一類用台北經濟文化辦事處，如駐印尼台北經濟貿易代表處、駐馬來西亞台北經濟文化辦事處。

第二類用台北商務處，或叫台灣商務處，如駐挪威台北商務處、駐瑞典台北商務觀光暨新聞辦事處。

第三類叫遠東商務處，或遠東、亞東貿易中心，如駐泰國遠東商務辦事處、約旦遠東商務辦事處、駐哥倫比亞遠東商務辦事處、駐希臘遠東貿易中心，駐紐西蘭亞東貿易中心。

第四類出現貿易公司（國家代表處變成貿易公司，哀哉！）如駐美遠東貿易公司。

第五類以孫中山或孫逸仙為名，如駐西班牙孫中山中心。

第六類是自由中國中心，如自由中國中心在英國、駐愛爾蘭自由中國中心。

第七類冠上亞東關係協會，即駐日者。

第八類是北美事務協調委員會，即駐美者。

其他還有多種，不再贅舉，以免有騙稿費之嫌。總之，這些不三不四的名稱應該走入歷史，趕快正名為「台灣」。容我再重複（和前兩週呼籲鈔票及郵票該改變一樣），這是免本錢的改革，也無副作用，就看小英政府有無真心。

（作者為國立台北教育大學台灣文化研究所教授）