自由廣場》頂尖少弱勢 私校多寒門

◎ 溫順德

台大「希望入學」放榜，全台卅名弱勢學子，幸運搭上「希望」列車，獲得四年就學照料，成為其他學生稱羨對象。「希望入學」招生管道，雖然彰顯扶弱功能，但名額卻僅有卅個，不少弱勢優秀學子，仍難跨越台大高牆。

扶助經濟弱勢學子，透過教育提升競爭力，乃近年政府施政主軸。多元入學上路以來，申請入學開銷龐大，不利偏鄉弱勢學子；繁星推薦入學管道，雖能平衡城鄉差距，但階級翻轉效果有限。在教育部要求下，十二所國立頂尖大學，雖調增弱勢生名額，台大「希望入學」管道，也由前年開辦時的十名，擴增至今年的卅名，然而台大高達五十九系，平均一系僅有半個名額，不僅評分難度大增，扶弱功能亦難彰顯。

學校一位優秀學生，小學時父親意外過世，祖父母又年老多病，母親因為外配身分，只能在小吃店洗碗，隻身撐起五口家計。去年台大「希望入學」，該生參加化學系甄選，儘管成績名列第一，甚獲口試教授讚賞，卻因祖父留有房產，喪失低收入戶資格，最終評比遂遭割愛。日後透過繁星推薦，該生雖錄取清大化工，但台大「希望入學」學生，可獲經濟與學習扶助，就學幾無後顧之憂，他到清華大學唸書，卻得張羅四年開銷，想來總替孩子抱憾。

協助弱勢生就學，國立大學獲政府補助，資源遠優於私立學校，理應承擔更大責任。在招生總量控制下，提高弱勢生的人數，勢必衝擊一般生的名額，而讓國立大學躊躇不前；如能改以「外加」方式，各校分別訂定百分比，並酌予降低入學門檻，單獨招生弱勢學生，既無損於一般生的權益，又能增加弱勢生的機會，應是可以思考的方向。

教育乃階級流動之階，但教改實施廿多年來，貧戶靠教育翻身事例，不僅已成為絕響，反成社會流動障礙。頂尖大學幾無寒門，私立大學多是寒士，乃當前高等教育警訊；當教育貧窮的世襲化，已成為結構性的問題，唯有打破考招制度，給予弱勢更多機會，才能促進社會流動。

（作者為高中教務主任）