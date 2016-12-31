自由廣場》改革 改革 多少人假汝之名

◎ 黃瑞培

國內一○五學年大學校院有一五一個系所招生掛零，教育部預估，八年內如六十校退場，全國四萬八千位教授，將有四分之一面臨失業危機。

廿年前，教育改革推動「廣設大學」政策，不斷提高大學錄取率，雖皆大歡喜，卻已埋下日後高學歷氾濫的隱憂。如今，國內大學校院較當年增加三倍，每年大學畢業生也增加五倍，不僅技職體系崩壞，更因文憑貶值，大學學歷起薪低落、碩博士失業，為當年教改付出慘痛代價。

廿年後的今天，政府為了職業福利雨露均霑，推動「週休二日」，解決國定假日放假不一致，藉由「年金改革」縮小職業別退休保障的差距；卻也因「一例一休」，擴大職業間工時、年休假日數差異與薪資緩漲效應，年金改革更激發出職業間的嫌隙…。

改革必然造成衝擊，只要政策目標正確，縱使有些副作用，終究瑕不掩瑜；倘若政策失焦，縱使贏得掌聲，卻可能導致難以挽回的後果！吾人要等到廿年後再回首，還是值此之際先思索：這是我們要的改革嗎？

（作者為高階醫管師）

◎ 李嘉賢

以目前大專院校的科系數量和少子化速度相比，真的只能以「僧多粥少」來形容。由於教育部始終沒有明訂一套具體可行的退場機制，且即便訂定出辦法，各大專院校也未必會真心配合，所以現在唯一可行的方式，大概就只剩放手讓「市場機制」來決定了。

現今教育部該做且能做的，就是要如實公布各大專院校的新生註冊率，及確實掌握各校財務狀況，以免未來有大學新生誤踩地雷；此外，教育部也該提早做好一旦有學校倒閉時，在校師生的安置與轉銜工作，讓倒閉可能引起的衝擊減到最低。

「汰弱留強」原本就是大自然的法則，既然現在才來談退場機制已無多大效應，那麼教育部就該提早做好最壞的打算。多年來沒有任何退場機制實屬荒誕，接下來可以預想到的大專院校倒閉潮，教育部不該繼續後知後覺、視若無睹了！

（作者為國小教師）