自由談》投機棒棒 投資壞壞

行政院釋放調降當沖證交稅利多，造成台股封關日大幅收紅，送給投資人一個紅包。可惜這份禮物似乎來者不善，有引誘散戶上鉤的味道。

台股量能萎縮，造成企業募資困難，幾乎失去挹注實體經濟的功能，問題確實嚴重。然而，要徹底根治台股，必須先了解病因，不是找蒙古大夫亂開處方。例如現在台股交易的主力就是外資，國內法人早已靠邊站，國內散戶更是紛紛傷重離場，因此形成外資吃麵、國內法人喝湯、散戶喊燒的局面。

為何國內投資人不進場？想想看，同樣是股利所得，外資適用分離課稅二十％，國內投資人是併入綜所稅，最高稅率四十五％，外加二％的健保補充保費，而兩稅合一的扣抵率也減半。如此不公平的稅制，如果是川普當台灣總統，一定會跳起來，馬上推特貼文，砲轟怎可對本國投資人如此苛刻？但是，從馬政府到小英政府顯然都不以為意。

現在小英政府降稅了，卻可能帶來更慘的結果。當沖是什麼？就是在一個交易日內完成買空賣空。有人說當沖是一種避險功能，這是華爾街的金融工程師們最擅長的文字遊戲；當沖若不是賭博，什麼才是賭博？也有人說，美國股市當沖比率近五成，台灣只是一成，還有大沖特沖的空間。但是，這些人卻忘了告訴我們，哪一個人是靠當沖致富的？反之，全世界都知道，美國股市幾十年來最大贏家是從不做短線交易的股神巴菲特。

調降當沖稅率是鼓勵短線投機，對台股是短多長空；高股利稅是懲罰長期投資，不但對台股更是對實體經濟的傷害；而稅制獨惠外國人，則是迫使台灣投資人退場，讓外資把台灣大部分的好企業買走。唉，當台積電外資持股已達七成八時，我們還好意思說它是「台灣之光」嗎？

（蘇多）