鏗鏘集》「上海公報」已失去基礎

川普與蔡英文「那通電話」，中國抗議，歐巴馬政府重申「三公報」與「台灣關係法」的「一個中國」政策未改變，但值得注意的是川普絕口未提「三公報」。

「三公報」最荒謬的開端是四十五年前的「上海公報」。對美國而言，它已失去基礎；對中國而言，那已成自打嘴巴的丟臉文件。美、中都有理由把「上海公報」丟進垃圾桶。

歷年白宮和國務院官員，碰到中國政策只會和尚唸經「三公報」，不知檢討這幾十年來的時空環境：蔣介石佔領台灣，不願政權交給台灣人，也不願台灣被中國奪走，只能炮製「法統」神話，自稱中國，繼續佔地為王。

美國勸蔣介石接受一邊一國不成，尼克森與季辛吉便不顧舊金山和約規定，「認知」兩岸「所有中國人」主張「中國只有一個，台灣是中國一部分」的立場，美國聲明不持異議。

這種在台灣民意無從表達，主張「一中一台」要坐牢時代的謊言，已經因為民主化而被揭穿。蔡英文總統力抗中國壓力，拒絕接受虛構的「九二共識，一個中國」，而正如余英時教授所言，小英也沒有權力決定台灣前途。

中國堅持在「上海公報」列入「反霸權」條款，以對抗蘇聯擴張，但舊蘇聯已解體，川普與普廷打得火熱，並不認為俄羅斯對美國安全是威脅，反而認為取代俄羅斯在東亞尋求霸權的中國對美國安全是威脅，並有聯俄制中的念頭。

「上海公報」基礎已失，中國專撿對它有利的謊話，強調美國接受「一個中國」，卻違反公報規定，恣意在東亞尋求霸權，新總統川普有充分理由不必再提「上海公報」，讓「一個中國」政策走入歷史。（作者王景弘，資深新聞工作者）