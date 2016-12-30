自由談》中國武力犯台的宿命

中國把文攻武嚇當成萬靈丹，其實它是兩面刃。

一九九六年台灣進行首次總統直選，中國遂行武嚇，對台發射飛彈，戰雲密佈。

但台灣人沒被嚇倒，反而全力投票給李登輝，使李高票當選；中共武嚇得到反效果。

老鼠走迷宮，會從錯誤中學習。但中共依然用舊思維對台鬥爭，最近從海空兩路繞台灣，就是重蹈覆轍，學習力比鼠還不如。

中國官媒嗆聲「抓幾個台獨死硬份子來大陸蹲監獄」，以為能嚇台灣人，真是大錯特錯。

鄭南榕為了爭取言論自由而不惜自焚，台灣人死都不怕，怎會怕關？林義雄、陳菊、姚嘉文、呂秀蓮…，都曾被國民黨陷害下獄好多年，又豈怕被關？

台灣人信仰民主自由，若因而被關，地位更崇高。中國亂抓人只會製造英雄烈士，幫台灣人凝聚抗敵意志。

燕惠王攻打即墨城，將齊國降兵割去鼻子，列隊展示，要讓齊人害怕（這就是武嚇）。結果反而使齊國軍民義憤填膺，全力守城，以免城破被俘。

只知文攻恐嚇，不懂戰爭心理，這是中國特色的盲點。

台灣電視節目也有盲點，就是愛把兩岸軍力相提並論，然後下結論，說中國有多強，台灣打不贏。

誰說台灣必須打贏？

發動戰爭的考量，取決於代價，而非贏輸。

倘若付出代價太大，就算贏了一場戰役，也會輸掉整場戰爭。

中國高壓統治，民怨甚深，一旦攻台，大陸會陷動亂，甚至倒戈，撼動共產黨的統治基礎。

台灣不須打贏，只須拖得夠久，中國就會自己先垮。

飛彈危機時，美軍航母馳援台灣。若台海戰事再起，美軍援台，日本基於同盟而援美，中國必須一對三，加上內部動亂，腹背受敵，最終只能草草收兵。

經此一役，中共面子、裡子俱失，內鬥勢必加劇，領導人可能被鬥臭鬥垮，統治梯隊洗牌，面對這種代價，誰說中國真想發動戰爭？

一心想解決台灣問題，結果卻被台灣問題解決，這是中國強人必須面對的宿命。（莊榮宏）