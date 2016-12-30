自由廣場》如果沒人想適用專法...

◎ 簡旭成

許惠峰教授於自由廣場之投稿，稱從立法而論，立專法乃基於身分或職業之特殊性而定，目的在於特別予以規範或保護，並舉律師法、醫師法、建築師法之於勞基法，因必須有更高的職業倫理，故對律師、醫師、建築師特別立法加強規範，然同性婚姻予以特別規範之目的為何？是因為他們須有更強的道德規範約束嗎？如果低於民法配偶的保障，不就是歧視嗎？如果是跟民法配偶的權利一樣，那為什麼要另外訂定一個法？如果是高於民法上配偶的權利，那同性戀者說，他只要跟一般人一樣就好，為什麼要硬塞給他呢？許教授又稱，立法者應當視事物或問題的本質予以立法，倘若本質上不同之事物，強加適用相同之法規，勢必衍生許多困擾，然同性婚姻和異性婚姻在婚姻本質上有何不同？是生育可能性嗎？然不孕夫妻在法律上也能結婚，而民法親屬編在十九年制定時，也廢除了婦女無後可以離婚的規定，可見生育子女並不是婚姻的本質。

許教授又稱，專法更能避免日後適用之爭議，並舉人工生殖法與通姦罪為例，然筆者認為，專法反而更會產生爭議，在今年四月，政府提出的「公民與政治權利國際公約第二次國家報告」第三三○點有關同性伴侶權益部分的說明指出：現行涉及配偶及夫妻權利義務相關法規共計五七三項，其中規定配偶專屬權益之法規計四九八項，包括各種財產上、社會保險與福利、損害賠償請求權、乃至外國籍配偶的歸化、定居、停留、永久居留等，如果要用專法來訂，勢必要檢視全國法規逐一修訂，曠日廢時且耗費立法成本。

而人工生殖法在此之前已有修法爭議，且並非不可以司法解釋來解決，至於通姦罪正因現行婚姻制度限於一男一女，司法見解才認為通姦僅限於男女性器交合，而導致除男女性器交合以外之性交，並不適用於通姦之見解，如將同性婚姻一同納入民法婚姻範圍，則通姦定義將與刑法性交定義一致，才更符合國民感情。

最後一點疑問，如果制定一個同性戀不要的專法，這個專法制定後沒有人要適用，為何還要去訂這專法呢？是要宣示異性戀者大勝利，確實在社會上成功隔離同性戀者嗎？（作者為執業律師）