自由廣場》監委提名未爆彈

◎ 陳茂雄

蔡總統的民調以雪崩式的下滑，通過了死亡交叉之後，還在繼續崩解中，之所以會出現這種現象，是因綠營出現反蔡聲音。藍營反蔡是意料中之事，綠營反蔡才是問題，之所以會如此，乃出自多元的因素，其中一項就是用人風格引起綠營反感。剛一上台，綠營民眾就怪蔡英文喜歡用「老藍男」，後來更有民眾埋怨她有「朴槿惠」性格，只要是她喜歡的人，做了離譜的事，她照樣可以包容，不是她所喜歡的人，則完全不理會。蔡英文若希望民調止跌，用人方面就不要落人口實，最近就要提名監察委員，若處理不好，民調還會再下降。

綠營出現修憲廢監察院的聲音，只是修憲是假議題，因為它在公民複決部分的門檻，遠比《公投法》高，《公投法》就是不可能過關，才被稱為「鳥籠公投法」，很顯然的，修憲的公民複決部分，更不可能過關。扁政府時代，國親兩黨依恃他們掌控立法權之便，凍結了監察院將近四年，因而也有人主張凍結監察院，果真如此，也要等下一屆，因為這一屆已經上任，不可能凍結。這一屆監委是由馬英九提名，所以都是「馬友友」，因此綠營有人主張，蔡英文應快速提名那十一名監委，以沖淡「馬友友」的色彩。

監察委員屬有資格限制的政務官，依監察院組織法第三之一條，明確規定擔任監察委員的資格，前五款將資格明確規範，不過其第六款則為「清廉正直，富有政治經驗或主持新聞文化事業，聲譽卓著者」。很顯然的，它就是「後門條款」，留給總統任用私人的空間，因為總統喜歡的人，很可能不符合資格，所以開設了後門條款，讓總統破格任用自己喜歡的人。

馬英九第二次提名考試委員及監察委員時，清一色都是「馬友友」，不只沒有在野黨，連中國國民黨內非馬系的人馬都沒有上榜，因而有人抨擊他比蔣介石還獨裁，因為蔣介石還會提幾個黨外人士做門面，馬英九連這一點都做不到。不過有一點讓馬英九能站得住腳，他所提名的人都符合資格，沒有動用「後門條款」，若是蔡英文沒有關閉「後門條款」，那就連馬英九都不如。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）