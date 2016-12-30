自由廣場》學術倫理 最怕師師相護

◎ 牛明

台大論文造假問題迄今尚未釐清，各界提出不同因應方式，如加強研究生的學術倫理、如強化學校內控審查機制、如刪減出事學校之補助與行政費用比例等。但這些都是既有機制，重複強化這些管控措施，無助於解決台灣的學術倫理問題。釜底抽薪之法，在於跳脫這些既有之框架。

加強研究生學術倫理失能之原因，一方面講授學術倫理之資深教師，本身即有學術倫理爭議，如何能說服學生。二方面教授本身不懂或是不願遵守學術倫理規範，學生如何敢忤逆師長。甚至有樣學樣，形成抄襲家族。強化學校內控審查機制的重要關鍵，在於科技部長所講之「人情」。君不見各違反學術倫理之人，均為學術領域一方之霸，在校內更是走路有風，校內人士如何敢捋虎鬚。即便有部分正義之士，也不敵「倫理」二字。因此大事化小，小事化無，眼不見為淨。至於刪減補助款，更是不可信。若要刪減，首先必須有違反學術倫理之事實，而事實往往被教育部與校方聯手掩蓋。若是紙包不住火，則教育部先棒打校方給社會大眾看，等社會大眾氣消了，補助款照樣放行。

現行學術倫理瑕疵，不論是教育部或科技部，均一再強調由校方處理。校方真有本事處理，如何會發生問題？解決學術倫理的關鍵，沒什麼學問，僅在獨立審查。如犯罪並非由雙方當事人，而是由檢調、法院判定，違反食安，則由主管機關抽查。成立獨立的學術倫理審查會，接受檢舉並進行調查，對表現不佳之學校系所，進行主動抽查，問題嚴重者，提高抽查比例，甚至普查一段時日。

筆者長期擔任國際學術期刊之論文審查人，過去常發現違反學術倫理之投稿論文，而這些論文大多來自彼岸，因此審查彼岸論文時，多會斟酌文章之學術倫理問題，進而延長審查時日。近日亦發現，國際審查人關注台灣此項問題，使得論文發表更加曠日廢時，甚至稍有問題，即逕予建議「拒絕」。少數人的問題，因主管機關監管機制失靈，學術界人士的鄉愿，而變成台灣學術圈的另一個共業。建請教育部與科技部改弦更張，正視台灣學術倫理爭議層出不窮之根本原因，在於「師師相護」之封閉監督機制。唯有設置獨立審查機制，才能抑制學術倫理不法之徒。

（作者為研究人員）