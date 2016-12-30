自由廣場》中國遇上小英流沙

◎ 曾家珍

蔡英文一直不認同「一中意識」很強的「九二共識」，但也不願意做出太刺激中國的動作，僅做出「維持現狀」的宣示。連這種台灣示軟忍讓的楬櫫，中國都無法接受，硬規定蔡英文非得認同「九二共識」不可；接著用包括減少陸客旅台的各種方法壓迫台灣。「川蔡熱線」中，川普直呼蔡英文為「台灣總統」，並說不受「一中」政策綁住，更引發中國一連串歇斯底里。

日本將其駐台機構「正名」為「公益財團法人日本台灣交流協會」，又讓中國跳腳。這時，安倍晉三訪問美國珍珠港，與即將卸任的歐巴馬共同追悼珍珠港陣亡的美國官兵，大談美、日「最終和解」；之前，歐巴馬曾訪問廣島，至此影響美、日兩國同盟關係的最後一塊石頭已然清除，未來中國將無法再拿第二次世界大戰的舊帳，來對美、日兩國挑撥離間。

其實中國如果真的「剃光頭」台灣，搞不好美國和日本會與台灣建交。中國可以同時承認南北韓，美國和日本為什麼不可以同時承認「一中、一台」呢？屆時中國真的敢與美國、日本斷交嗎？中國應該不願意為了台灣問題而丟掉美、日兩國邦交。這就如同用兩件西裝褲，換二十二件內褲一樣，怎麼算都划不來。現在換中國陷入長考了，中國遇到蔡英文，如同陷入流沙。

（作者為藥師）