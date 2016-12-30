自由廣場》台灣其實沒有心理醫師

◎ 洪怡婷

二○一六年十二月，立委提出「心理師法」修法，其修正條文提到「主修諮商心理，並應於修業期間內實習至少一年成績及格，得有碩士以上學位領有畢業證書者，得應臨床心理師考試。」並且進入二讀。但我國心理師法中，清楚規範臨床心理師與諮商心理師兩種不同專業證照，主修諮商心理僅能考取諮商心理師證照，主修臨床心理僅能考取臨床心理師證照。遺憾的是，台灣諮商心理學會十二月二十六日於官方網站上公開表示，因台灣社會不了解「心理師法」包含兩種不同專業人員，建議檢討現行各類法條中，分別指稱時，統一修正為心理師。

事實上，這是兩種顯而易見有差異的專業，應分別指稱，才能有助於民眾了解。臨床心理師的訓練，包含心理病理學、心理衡鑑及治療；諮商心理師則專精於諮商理論與實務、變態心理學及個案評估等，兩者的學習歷程不同，服務對象也明顯不同，臨床心理師服務精神病與腦部心智功能族群，且包含諮商心理師服務對象之範疇；諮商心理師專精於一般心理狀態與功能的族群，服務對象雖然廣泛，但不包含臨床心理師的領域。

一般民眾也許有疑惑，心理需要幫忙，難道不是找「心理醫師」嗎？其實在台灣，僅有「精神科醫師」、「臨床心理師」及「諮商心理師」，沒有任何一個證照稱為「心理醫師」。三師之間各司其職，無優劣差異。尤其在精神醫療中，精神科醫師擅長藥物及其他治療，臨床心理師專責各類心理衡鑑及非藥物的心理治療，諮商心理師則服務不包含精神病和腦部心智功能障礙族群的單位。

在精神醫療之外的司法、教育、社區等領域，對於無精神病與腦部心智功能障礙者的各類服務，像是促進心理健康諮詢、情緒及壓力管理、家庭婚姻及人際同儕關係，屬兩類專業人員皆可進行。對於一般無嚴重精神疾病的民眾來說，兩類人員均扮演重要角色，各有其專精與特長。整體而言，實屬不同醫事人員，兩方皆須清楚地宣導，更不適宜在法條中統一名詞、混為一談；唯有臨床心理師與諮商心理師之間進行確實的分工和合作，方能共同促進民眾的心理健康福祉。（作者為臨床心理師）