自由廣場》綠電不足與經濟危機

◎ 趙文衡

日前蘋果綠色部門主管拜訪經濟部，希望二○一八年蘋果在台的供應鏈廠商都能一○○％使用再生能源。

蘋果一○○％使用再生能源的震撼彈，源自於今年九月其宣布加入國際再生能源重要倡議RE100。參加RE100的國際企業，必須承諾全球營運所使用的電力均須來自再生能源。除蘋果外，加入倡議的國際大廠還包括谷歌、惠普、微軟、臉書、宜家、沃爾瑪、BMW、通用、耐吉、飛利浦等。在財星百大企業中，已有六成企業承諾將會一○○％使用再生能源。

儘管蘋果主管表示，台灣供應鏈如台積電等優秀廠商，不會因為沒有使用一○○％再生能源就不再下單。但亦有國外媒體報導，若蘋果各供應商不承諾導入再生能源，可能無法繼續與該公司合作。不管真實情況如何，可以確定的是，供應商是否能達到一○○％使用再生能源，將是蘋果等大廠下單的重要依據之一。台廠不能心存僥倖，必須順應國際潮流，才能永續生存。

我國競爭對手中國的蘋果供應商，早已達到一○○％再生能源的要求，而國內綠電發展八字還沒一撇。將來國際大廠在選擇供應商時，中國廠商就會占有優勢。

台灣綠電發展最大的問題，在於供應量極度不足。目前台灣綠電僅占整體電力四％，台積電一家使用電力，就占整體電力的三％，所有綠電給台積電使用，就差不多用完了。台灣的製造業廠商，絕大多數均有出口業務，消費電力占總發電量的五十三％。假設最極端情境，在國際大廠壓力與進口商要求下，所有台灣製造業廠商均需一○○％使用綠電，那麼台灣的綠電占比將達五十三％。政府將二○二五年占比設定為二十％，不但數量遠遠不夠，國際大廠也很難等到二○二五年。

因此，缺乏綠電將成為台灣未來經濟發展的重大威脅。基本上，以台灣目前的天然優勢與開發條件，應無法達到五十三％的發電量。因應之道除要降低電力密集度外，更重要的是，需儘速獲取並確保綠電的供應。企業不必等到整個綠電基礎建設完成，現在就可開始籌備自蓋電廠，構建自用太陽能電網，或由科學園區合力建設綠電供應措施。政府也須積極開發新的再生能源，例如地熱與海洋能源，以彌補可能的綠電缺口。

（作者為台灣經濟研究院副研究員）