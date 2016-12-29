自由廣場》寒假作業，就取消吧！

◎ 周玉娟

拜讀《寒假作業過量 反教育》，勾起去年十二月北市教育局展現魄力，宣布廢除實施四十年的小學寒暑假作業新聞舊記憶，把學習自主權還給學生，放手讓孩子自己規劃假期作業，贏得家長學子一片叫好，其他縣市也起而效尤，鼓勵多元創意做法取代量化制式抄寫。

身為家長和教育工作者，看到聽到不少在開學前幾日集中火力催趕作業，卯起來大戰數學題、擠腦汁拼湊閱讀心得，囫圇吞棗得不到溫故知新效果，反而引來親子關係緊張僵化，甚至還有花錢代工亂象（花燈製作、立體美勞藝品等），開學後讓全校舉辦作業展覽時，才能場面好看、琳琅滿目。不但失去學習意義、虛耗精力，也讓這個年，一開頭就難過。

而如果少了學校制式框架作業，可以增加家庭親子間對話機會，這可從已實施自主規劃假期作業的班級學生，開學後舉辦的分享會上得到印證。

家長依孩子性向能力安排假期活動，激發出更寬廣、更具創意的學識收穫和生活技能。

家庭式活動有騎單車環島、親子觀光景點自助旅行、登山露營泛舟等，有學生參加各類假期營隊（運動類、繪畫類、語言表達能力、機器人創意組合等），也有返回老家陪伴長輩親人、體驗田園生活等，即使好好休息放空，鬆弛緊繃的課業壓力、情緒焦慮，迎接新學期，挑戰新生活，也是不錯的選擇。

寒假時間並不長，就讓小學生能玩出創意、玩出快樂童年，國高中生能喘口氣，脫離升學壓力，體驗多彩生活，累積正向能量。

寒假作業，就取消吧。

（作者為教育工作者，台中市民）