自由廣場》論總預算案「政策審」

◎ 羅傳賢

立法院將利用臨時會續審總預算案，因總預算具有國家整體資源分配，配合政府建設需求及施政經費的功能，如未能及時審定，不僅政策機能逐漸麻痺，且因新興計畫與建設的停頓，將嚴重影響經濟發展，削弱國家競爭力。七月間立法院就曾以臨時會處理國營事業預算，然因在野黨巨量提案杯葛而延誤，難道不會再重蹈覆轍？解決之道應以協商共識改採「政策審」，取代傳統的詳細項目審。

歐美的預算由預算案與預算法律兩者構成，預算案須以預算法律確定之，即附加於預算法律之後，一併公布生效。前者的審議係針對預算有無與國家未來發展政策相配合，預算規模總額是否合理為主，而非精打細算或斤斤計較各項目所編列金額的合理性；後者以年度預算條例的形式呈現，即對於歲入歲出的運用，做個別具體的規定，又稱撥款法案。

從歐美制度分析，預算審議是國會對政策面的監督，也是對於國家機關歲入歲出及未來承諾的授權，而非課予義務，因此，預算的審議重點在於政策方針的落實，而撥款法案則是針對特定計畫課以執行義務，因其具法律效力，同時賦予行政首長有覆議的機會。

預算項目牽涉到高度複雜與專業化，立法院又無嚴謹的預算審查規範，立委自難深入瞭解其中細節，因此，有些立委就以熱門新聞做為審查題材，如打界外球般，無視未來政策目標的需要。即便立委個人具備專業素養，然因受限於時間、精力或選區利益，最多也僅能針對個別類型加以關切，故常有發生以個人好惡堅持刪減的窘境。

立法院因無撥款法案，故審議中常以臨時提案夾帶許多附加決議，內容天馬行空，數量相當可觀，因其未具法律形式要件與規範，除剝奪行政院覆議機會外，嚴重影響議事效率，這也是延宕審定逐漸常態化的主因，值得重視改善。

立法院有督促政府增進經濟發展的憲法任務，預算審議不應捨本逐末，僅以看守荷包為已足，應改以落實政策目標為導向。為改善漫無標準的刪減或巨量的附加決議，必要時，應訂定預算審查規則，以強化立法決策的正當性。

（作者為中央警察大學法律系兼任教授、前立法院法制局長）