自由廣場》雲林綺雞vs.鳳凰來儀

◎ 陳紀元

二○一七台灣燈會將在雲林舉辦，觀光局對外揭開主燈造型設計為鳳凰昂首飛揚，明年生肖屬雞，主燈命名為「鳳凰來儀」。讓人想起鳳凰飛上梧桐，雞飛上芭蕉樹的笑話。雞就雞，搞一個鳳凰的假象，也不見得變高貴。

對以農業首都自許的雲林，雞的產量雖不是全台最多，但在二○○八年就自創「雲林綺雞」品牌，強調「尚好、尚讚、尚安全」的特色品牌雞肉，要讓消費者認同雲林雞肉的安全與健康。好不容易雞年燈會在雲林舉辦，卻讓行銷雲林雞肉的大好機會溜走。

我們一直希望台灣能更好，不論中央或地方，能將有限的預算發揮最大效益，然而，雲林的雞、中央的鳳凰，雖不是現在才有各吹各的號，但卻是我們常看到資源沒有整合發揮最大效益的最佳寫照。

前陣子川普當選時，很多人批評他是商人，但商人做生意虧本是虧自己的錢，會痛；錢亂花，雖有效益也會痛。政府部門不是花官員的錢，官員們沒有痛不痛的感覺，大家年照過，獎金照領。年底了，政府各部門通常會提出預算執行達成率報告，預算執行率高，大家拍拍手，幾乎沒有人認為計劃工作有效益的完成，預算又有結餘，才應拍手，才應有獎金，才應被升官。這雖是沉痾，但卻是許多新政府上任不久，民調就直直落的原因之一。

痛與不痛，其實才是治理國政、政府經營的重點，出身商人、教授或其他職業不是問題，人民看不到快動作，看不到有效益的可能，卻還要付薪水、付獎金，人民自然痛，假掰裝鳳凰也沒用。

（作者為行政院公平會前副主委，南台科大財法所副教授）