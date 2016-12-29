自由廣場》外交部長，你在等甚麼？

◎ 蔡美珠

做為對台「外交」窗口的日本「公益財團法人交流協會」正式決定自明年一月一日起，「正名」為「公益財團法人日本台灣交流協會」，此舉為一九七二年日台斷交後，「交流協會」創設以來的最大突破，也顯示日本重視對台關係的決心。

現在問題來了，由於日本「交流協會」正式決定改名為「日本台灣交流協會」，勢必正面影響到「台北駐日經濟文化代表處」將來「正名」為「台灣駐日經濟文化代表處」，但根據日本政府相關人員表示，台灣對日本提出將「台北駐日經濟文化代表處」的「台北」正名為「台灣」，只有在前駐日代表許世楷時代的一次，台灣外交部從未有過類似申請。

前天立法院外交及國防委員會通過立委提案，建議政府部門對外互動時，盡量採用「台灣」名稱。台灣智庫昨公布民調則顯示，對於台灣駐外機構名稱，有六十六．七％的民眾支持將駐外機構如「台北經濟文化代表處」名稱，改為「台灣代表處」；對於以何名稱參與國際活動，有五十一％民眾支持「台灣」、三十四．六％支持「中華民國」，僅有九％支持「中華台北」。如果外交部不能回應民意，將「台北駐日經濟文化代表處」的「台北」正名為「台灣」，恐怕人民會相當失望。

（作者為家庭主婦，新北市民）

邱義仁實在厲害！

◎ 許文通

日本對台「外交」窗口「公益財團法人交流協會」公布，明年一月一日起，更名為「公益財團法人日本台灣交流協會」，此舉被解讀為對台關係的提升，日方也「未置可否」。我國外交部則對更名一事表示歡迎，但是對於「亞東關係協會」是否更名，就講了一些冠冕堂皇的話，結論為「審慎評估」。

邱義仁實在太厲害！對日關係做得太成功了！寶刀未老，可喜可賀！而外交部那一番外交辭令，到底是和邱義仁套好招，還是暗暗吃味，大概還要一段時間才能知道答案。

倒是中國外交部發言人說：「中方敦促日方…堅持『一個中國』原則，妥善地處理涉台問題，不要向台灣當局和國際社會發出錯誤的信號，不要給中日關係製造新的干擾。」

對於這樣一個動不動就把戰機航母開到人家門口示威的流氓政權而言，只能說是老狗變不出新把戲，不值得一評！

（作者為文史工作者，桃園市民）