自由廣場》廢掉國民旅遊卡吧！

◎ 黃秀梨

國旅卡補助爭議延燒，提出新制的張景森再回應此事，在臉書PO文，願意支持這些提出連署廢國旅卡的訴求。「請大家上網去連署，讓這個案子早日成案。還差三六四六個附議」。

到週三下午三時，我到公共政策網路參與平台看了一下，已經有三八七九人連署，只剩一一二一人附議即可成案，屆時張景森怎麼回應大家可等著看，到底是廢掉國旅卡，讓政府一年省下六、七十億元，還是仍然東拉西扯，卻續推他的所謂新制。堂堂一個政務委員怎能跟民眾打嘴炮，實在令人無言。

如同律師呂秋遠認為，國民旅遊卡不是公務員的福利，而是不休假的補助，他呼籲政府「取消國民旅遊卡吧！」把屬於公務員的不休假薪資還給他們。真不知道張景森是在想什麼？

（作者為退休高中教師，彰化縣民）

◎ 洪長源

為了推國旅卡，強制公務員休假，休假了，留下來的工作，還是自己得加班辦完，然而政府卻又限制公務員，每月加班時數不得超過二十小時，因此，即使加班，也不能報加班。表面上國旅卡像是政府的恩惠，其實是在剝削公務人員的加班費，成為公務員污名化的原罪。

勞工加班，加班費必須按時間長短給予，公務員加班可沒這種福利。所以我們寧願不要休假補助，不要國旅卡。該休假就休假，不能休假就給加班費。

廢除國旅卡，讓公務員有尊嚴的消費與休假。

（作者為公務員，彰化縣民）

改發全民旅遊消費券

◎ 魏世昌

元旦起國旅卡制度變革，引發熱議，有公務員不滿表示，是政府自己讓中客減少的，卻把帳算在公務員身上；也有綠營立委質疑此舉乃圖利特定廠商。

我倒覺得，如果是為了振興觀光產業，政府何不乾脆比照過去發放消費券的方式，發放全民旅遊消費專用券？除了旅行社外，還包括住宿業、運輸業，都能從中受益。再者不管國旅卡或旅遊消費券，都是為了刺激消費，經費也都來自政府編列預算、人民的納稅錢，好像也沒有道理獨厚公務員吧？

（作者為資訊工程師，宜蘭縣民）