自由談》昧曉挨絃顧絞線

國民黨是一個民間團體，黨的中常會要討論「從外太空到太子宮」，或是「從無性生殖到同性結婚」，都隨它方便，但處理黨主席選舉案，則不得亂來。洪秀柱在出席人數不足的情況下，橫柴入灶強行通過，馬上被中常委一狀告到法院，國會黨團總召廖國棟也強勢要求她下台。看來，洪秀柱操弄黨魁提前改選案已經無法善了，這個團體出大禍事了。

在野黨可以做很多事，甚至獲得尊敬，洪秀柱的國民黨若能站穩國家本位的立場，狠狠地嚴厲監督蔡英文政府，即使言語激越態度激烈問政激情，都可以獲得台灣人民尊重和支持。但若這個政黨只會和中國共產黨隔海唱和，尊習近平如皇上，視蔡英文如寇讎，棄「中華民國」的生存與發展於不顧，黨主席在中國的支持度之高，和一些台灣極度失意政客與搞笑政治藝人不相上下，問題可就大了。

現在的國民黨，到底是個什麼圖像，路人皆知；黨中央和國會黨團，形同陌路，黨中央和馬英九辦公室，砲火交織；應該流會的國民黨中常會，還能通過黨魁提前改選案，這在政黨拚搏的政治武林，算是大笑話一則，等於昭告江湖，這個家，已經沒有大人了。

國民黨是個百年政黨，不至於脆弱到沒有黨產就滅絕了吧！既然各路資源猶在，領導這個政黨，切忌專顧小我不顧大我，絕對不能本末倒置，要廣結善緣，不要勾心鬥角，要開大門走大路，不可砌牆設障，要把政黨開向總統府，千萬不能開往「安寧病房」去。

然而，偏偏不是如此，這個黨的領導階層，「昧曉挨絃顧絞線，昧曉唱曲顧噴涎。」不僅想要野放黃復興，通吃所有地方黨部，還要獨霸黨中央，排除異己。

或許國民黨的命運就像「天要下雨，娘要改嫁」，由它去吧！（陳杉榮）