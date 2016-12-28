自由廣場》寒假作業過量 反教育

◎ 陳柏年

寒假將至，中、小學近日也開始規劃寒假作業。筆者身為第一線教師，深感寒暑假作業量影響學生身心甚鉅，在此提出觀察結果。

以本人任教的高中為例，除了國、英、數、社會、自然五大科都會規定作業，尚須完成小論文與讀書心得，況且以現在的趨勢而言，作業已脫離傳統填充、選擇、問答等，抄抄寫寫的紙筆作業，需要查閱資料、甚至實地走訪，才能完成，必須花費大量時間。然而，寒假只有三週，扣除過年，多數高中生會參加至少為期五天的寒假輔導。如此一來，真正能充分運用的時間，大約只剩一週，卻要完成連大人都感到吃力的作業。

更諷刺的是，我們的教育現場總是高喊因材施教，卻往往在作業規定上，用程度最好、最用功的學生，必須盡最大力量才能完成的作業量，來要求所有學生。現實與口號的背道而馳，不言而喻。

再者，作業過量，老師也心知肚明，面對作業缺繳或品質不佳的學生祭出懲罰時，又於心何忍？況且，不合理的作業量，造成幾種不正常的心態：用功的學生，雖然會奮力完成作業，但眼見同學玩得不亦樂乎，自己卻埋頭苦幹，相形之下，難免憤世嫉俗；至於多數無法完成所有作業，又不願缺繳的同學，只能東抄西抄，使盡「複製、貼上、過就好」的必殺技，養成敷衍了事的心態；至於成就動機較低落，也自知不可能完成所有作業的學生，乾脆相應不理，被迫成為無賴。

寒暑假本來就是學習的好時機，規定作業也是立意良善，無可厚非。如果在執行上能考量作業的性質和份量，使之合於理、合於情、合於教育意義，相信學生在忙碌一個學期之後，寒暑假得以充分調劑身心，並且保持學習的熱情，將會是最大的受益者。

（作者為高中教師，台中市民）