自由廣場》同婚與小英民調探底

◎ 林宜蓁

台灣民意基金會兩次有關同性婚姻調查，在是否贊成「同性婚姻合法化」這一題上面，上個月底的調查結果是贊成者佔四十六．三％、反對者四十五．四％。本週公布的第二次調查結果，卅七．八％贊成、五十六％反對，出現驚人逆轉。

而週二晚間觀看「政經看民視」，電話民調「小英民調再探底，您認為最大原因是老藍男？同婚立法？藍扯後腿？核食進口？」第一項老藍男得到一千九百多票；第二項同婚立法得到一千四百多票；還比第三項藍扯後腿的四百多票多了近一千票。核食進口則只有一百多票。

貴報報導台灣民意基金會新聞中，引用世新大學性別研究所教授陳宜倩的說法，指這是反同動員比賽成功。陳教授有失厚道，因為挺同這一方也在動員啊！陳教授又說，「平等自由的問題，絕對不能仰賴民意導向」。這個帽子太大！何況，同婚法案是不是該列入平等自由問題，這中間還有很多、很多的哲學思辨空間。

挺同反同爭議之大，是跨藍綠的！是跨世代的！台灣不需要急匆匆地要在這件爭議上「揚名國際」。民進黨似乎也不需要急著拿這件事情賭選票。小英更需要了解全國公民的意向，而不只是年輕網民一面倒的聲音。何況，國事如麻，民眾更關心如何面對中國挑釁，如何儘早完成年金改革，應該約束黨籍立委，別再捅同婚法案這個馬蜂窩了！（作者曾任職民調公司，新北市民）