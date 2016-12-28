自由廣場》看懂遼寧號的戰鬥力

嚴峻威脅東、南沙空防

◎ 呂禮詩

解放軍扣留美軍「水下無人載具」的事件才剛告落幕，二十三日深夜中國國防部官網以新聞稿公布：航空母艦遼寧號將進行「跨海區」訓練和試驗任務。二十四日下午，日本海上自衛隊即在東海發現此一航空母艦戰鬥群；而國軍在「聯合監偵」下，二十六日監控此一編隊在我防空識別區外，通過屏東鵝鑾鼻及東沙島附近海域，駛向南海。解放軍在一個月內，既以空軍「繞台巡航」，又以航空母艦戰鬥群「東繞巡弋」，其威懾的目的，不言而喻。

然其以二艘052C、一艘052D飛彈驅逐艦，與二艘054A飛彈護衛艦所組成的航空母艦戰鬥群，實有別於三年前遼寧艦穿越台灣海峽的二艘051C飛彈驅逐艦與二艘054A飛彈護衛艦之編成：此次東繞，不但在數量上有所提升，且具備相位陣列雷達及垂直發射系統的052系列飛彈驅逐艦，其防空作戰、反制飽和攻擊的能力，皆大幅超越以往；而遼寧艦首次展現的「全甲板攻擊」（all-out attack），亦證明其已具備「初始操作能力」（Initial Operational Capability, IOC），以如此之實力前往南海只是「科研試驗」，實在難以取信於人，其利用天時及地利之便所進行的訓練樣態，才是重點。

今年初，中國政府徵用南方航空的空中巴士A319和海南航空的波音七三七客機，前往吹沙填海的永暑礁機場進行「校驗飛行」，七月又在渚碧礁及美濟礁機場故技重施；而經過以上二種機型試飛，證明這三座機場符合「國際民航組織」4C級的相關標準。而此一標準，遠高於H-6轟炸機、Y-8預警機，及包括遼寧艦所搭載之殲十五艦載機在內之各式戰機起降的要求；既然遼寧艦已具有「全甲板攻擊」的能力，不能排除艦載機試降永暑、渚碧及美濟礁機場，與降落後的「潛力掛載」為其訓練科目之可能性。

遠在南海的東沙及南沙，不似台灣本島具有鷹式、天弓及愛國者等防空飛彈及各式戰機的「多重嚇阻」能力，若艦載機起降及潛力掛載在南沙三座機場無誤執行，未來南沙三座機場再加上永興島機場，將成為解放軍各式機種轉場輪訓之要地，屆時東、南沙的空防勢必面對嚴苛挑戰；故國防部與海巡署必須妥善慎重因應、從長計議，切勿以尚未取得且數量捉襟見肘的單兵攜行式肩射「刺針飛彈」，或是僅配備攔截能力不足的「海欉樹飛彈」之康定級艦定期偵巡為因應，畢竟守土有責、大意不得！（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）