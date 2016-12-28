自由廣場》賄選新標準 1850元

◎ 黃帝穎

台灣高等法院昨就國民黨立委蔣萬安當選無效之訴，宣判蔣勝訴確定。可議的是，蔣萬安於去年立委選舉前，在里民活動中分別贈送腳踏車、高級電扇等高級摸彩品，經台北地檢署調查指出，蔣萬安共有十一次送禮行為，禮品價值分別為新台幣一五○○元到一八五○元不等，蔣萬安對此事實並無爭執，但高院仍認定蔣當選有效。

網路影片（https://www.youtube.com/watch?v=SmhMTPbaJXY）清楚指出，蔣萬安以立委候選人名義上台，從事競選拉票，並贈送高級禮品，此影片也經法院勘驗，但高院仍確定判決認證蔣萬安「當選有效」，請問法院：未來全國候選人，是否一律比照蔣萬安的一八五○元贈送摸彩品標準？各級公職候選人如何拒絕村里、樁腳、宮廟摸彩活動提供禮品的要求？沒有錢買禮品送人的候選人是否自然淘汰？法務部是否應配合修改陳定南部長所訂的三十元賄選標準？

乾淨選風與清廉政治有緊密關係，在選舉期間花大錢送禮的候選人，選上後為了回本，貪污舞弊之風險甚高，這也是為什麼選罷法以刑事處罰賄選行為，並追究「當選無效」的原因。可惜，法院在蔣萬安案樹立新標準，讓未來全國候選人都可比照蔣萬安贈送一八五○元摸彩品，導致有理念但沒錢送禮的候選人，將被法院新樹立的一八五○元送禮選風所淘汰！

（作者為律師，永社理事）