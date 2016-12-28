自由廣場》現場工人談工地安檢

◎ 林尤超

大溪高中慘案，爆出台灣工地安檢沉痾，茲概分五方面說明：

一、外行監督內行：歷任勞委會、勞動部長官，幾乎全由政治人物酬庸出任，勞工安檢官員們又是高普考白領大學生，自上到下都沒有工地經驗，無法了解工地真正危險所在，使得工安檢查表面化，只知抓工人是否穿戴安全帽、反光衣等，還訂出重罰。南港車站新建時，有工人未戴安全帽，就罰工地九萬元。雞毛蒜皮抓得風聲鶴唳，卻不知大白鯊躲在哪！

建議︰工安檢查官員至少要有一年工地監工資歷， 始得報考晉用。

二、官民對立：重罰嚇壞工人，南港車站新建時，勞檢員一進工地，工人奔相走告，集體衝出後門，溜去逛麥當勞。一○一興建時，由於皆在高樓層跑不掉，一聽到勞檢員上來，全部停工喝飲料。表面化的安檢，徒然擾民。工地真正危險所在，只有工人明白，卻無法反映。且因重罰，也不忍心檢舉。大溪高中李姓工頭就是已經警告鷹架支撐不足，卻不被重視。

建議︰安檢官員應每週赴各工地，個別垂詢工人，詳查民隱，並取消重罰（拒改善才開罰）。官民對立應轉為官民合作，工安才能改善。

三、政府坐視層層轉包：在營建工地，通常水電、空調、板模、磁磚等，都是層層轉包（我個人所知，最高有轉到第十一包的紀錄），上包吸血鬼不做事，坐享權利金，下包低價承接後仍想賺錢，就拚命逼工人做多做快，工人疲憊、忙中有錯，就會出意外！

建議︰轉包一經查獲，尤其是公共工程，即勒令停工改善。

四、濫用派遣，剝削工人：國內建商全部不願自己養工人，以規避勞基法。目前一切建築粗雜工，九成五都是派遣臨時工，完全沒有週休二日福利，每日工資還要被抽佣四分之一，工人每天被仲介到陌生的工地，必定無法熟悉危險所在。本次大溪工地罹難的五人，全都是第一天上工！

建議︰應嚴令建商正式僱用工人，正常休假。禁用派遣工。早年榮工處全都是自己的工人，工人都穿制服上工，施工品質及工安皆有口碑。

五、馬屁文化趕工：大官好剪綵，下屬就逼趕工（譬如機捷），然後出意外。大溪慘案就壞在趕工！

建議︰安檢官員應每週垂詢工人是否被逼趕工。

（作者曾擔任台北車站、地鐵、捷運公館站、土城線、一○一大樓、南港車站、大巨蛋等基層工人）