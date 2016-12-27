自由廣場》回應廖念漢先生

◎ 張惠和

看完「敬致三軍統帥的四點意見」這篇投書，我覺得有回應之必要。

廖念漢先生在文章中提醒三軍統帥，國防安全的首要根基在官兵士氣，而非裝備武器。說的太好了，然而吳斯懷去中國參加官方活動還聽訓、陳鎮湘在此時此刻到中國交流的行為，難道不是在打擊官兵士氣嗎？廖先生為何不直接點出這些問題？

再者投書說，蔡總統的良法美意往往被一些地方首長及民意代表，一些未經深思熟慮、粗糙的言論完全抵銷。個人不禁要問，軍人帶著親朋好友到營區參觀尖端軍事設備還拍照PO網留念，飛官戴著飛行員頭盔跑趴不該批嗎？陸軍屏東大武營區土地案，只不過是提前一年多移交給屏東縣政府也值得大書特書嗎？年金改革蔡總統不是已經拍板，軍人的部分另案處理嗎？而校歌及國歌雖僅「黨」、「國」一字之差，那是差很多耶！只有軍人須要感受嗎？眾人殷切期盼的轉型正義都要隱忍嗎？

至於陸軍官校招生不足問題，少子化當然是一個關鍵的問題，而不是單單一個光榮感可以處理的，每個家庭只有一個寶貝兒女，誰會非常樂意讓自己的兒女到有被洪仲丘疑慮的軍中當職業軍人，廖政戰部主任肯定非常了解軍中的問題，更應該將軍中殘餘的黑暗面攤在陽光底下，相信連我也會幫忙鼓勵年輕人投入軍中捍衛台灣的安全。

（作者為退休公務人員，新北市民）