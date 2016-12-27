自由廣場》理性看待共軍航母繞台

◎ 宋磊

中共航母遼寧號第一次跨出第一島鏈進行演訓任務，國軍除透過雷達監視外，甚至派遣空軍戰機、預警機與定翼反潛機進行全面監控；由於遼寧號這次搭著艦載機（約十二架殲十五），對於東部的威脅的確不可同日而語，對於往後國軍在建軍備戰上一定會造成一些壓力。

然而，一艘六萬多噸的中國航母首次跨入第一島鏈，其實是政治意義遠大於軍事嚇阻，原因在於中共海軍航母的戰力遠不及西太平洋的美軍第七艦隊，遼寧號本身由於噸位因素，加上艦載機的起降方式（滑跳起降式），想要對任何一方進行有效打擊仍舊是效果有限，許多兵力及戰術的演訓仍舊需要加強，對於台灣的威脅並無想像中的大，更不用說對美軍的威脅！

本文認為，國軍除積極強化東部海空域的偵巡外，應再部署大量岸基的雄二、雄三反艦飛彈，來掩護東部地區的外海，相關的防空火網也應一併再提升（部署天弓二、三），才能有效防範可能的突發狀況。

從之前共機繞台事件，到共軍航母出海，顯示中共海空軍已有長足的進步，國軍有關單位的火網需一併再擴充，才能有效反制解放軍的威脅。共軍固然在總體實力上超越國軍，但台灣也無須氣餒，全民一心支持國軍並捍衛國家安全，仍舊有辦法建構「多重嚇阻、積極防禦」的國防戰略。

（作者為中正大學戰略所碩士，嘉義市民）