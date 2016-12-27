自由廣場》束帶綁架的假民主

◎ 鈴木百惠

立法院內強行過關同婚法初審，立法院外要求公投、專法的民眾遭到束帶綑綁！回想太陽花學運學生遭到起訴時，還是民進黨主席的蔡英文，在臉書上寫下「如果追求民主是一種罪，我們通通都有罪」，力挺學生的言論自由與抗爭行動，而多元聲音不就是民主進步黨從黨外時期以來，一直追求及堅持的嗎？那麼，為什麼遇到了同志婚姻的議題時，就成了獨裁的一言堂？曾經是台灣民主領頭羊的民進黨政府，今日拿出了束帶綑綁了持反對意見的台灣人民，這一綁，綁出的是在任何敏感議題上，台灣長久以來仍舊以執政黨政治意象為意象的假民主。

同志伴侶在一起，誰愛誰、要愛誰，本來就是大家的自由，只是在現今法律上同志伴侶的關係無法受到與異性婚姻一樣的保障，關於繼承、關於一切關於彼此關係上的權利義務，這樣的關係確實需要法律來保障。但回到民法第一條之立法要旨，「民事，法律所未規定者，依習慣，無習慣者，依法理」，民法乃源自於廣大群眾的習慣及道德觀，而現今，同志關係並非多數人民可接受之習慣，若在全民尚未形成共識，甚至到了劍拔弩張之際，硬要將大家的不習慣強加入現今習慣的民法之中，只會造成台灣社會更巨大的分裂與仇視。真誠的接納與認知同志關係，需要時間進行全民的教育與溝通，另立專法給台灣一個從心底接受、接納多元性別及婚姻關係的時間，才能真正讓同志在台灣社會中獲得真正且永久的平等，不是嗎？

看到反對同婚法案民眾一個個坐在花台上，背後的雙手被白色的束帶緊緊綑綁，這無疑是民主台灣最大的悲哀，同樣的言論自由曾幾何時，已無法落實在反對現行政策走向的人民身上？在立法院內攸關全民權益、每年等著進入程序委員會的法案上萬條，為何只有同婚法案得以如此不顧反對聲浪一路闖關前進？為何不願意給台灣社會多一點的接納時間？為何反對者就要被冠上反人權、反民主的高帽？為何連想以立專法來取得折衷的聲音都要遭到綑綁？

如果同婚法案真的是一個世界民主的主流、一個世界人權的展現，親愛的蔡總統，反對者不是暴民，只是還不習慣這個前衛的關係，能不能請您給還跟不上這股潮流的人民一點消化的時間？一點讓大家打從心底認識同志、接納多元關係的時間？

（作者為民意代表法案助理，前民進黨中央青年部組長）