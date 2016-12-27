自由廣場》台聖斷交主使者

◎ 柯吉生

聖多美普林西比民主共和國與台灣斷交，台灣媒體矛頭均指向現任總統卡瓦留，實有點偏離事實。因據我了解，此次決定與台灣斷交的主謀人物是總理小陀沃達Patrice Trovoada，原由如下：

一、聖多美普林西比一九七五年自葡萄牙手中取得獨立，成立民主共和國，並由賓多當選首任總統。賓多曾留學東德，思想左傾，上任後即與中國建交，並與蘇聯及東歐共產國家維持良好關係，接受渠等金援。一九九一年老陀沃達接任賓多當選總統，逐漸與中國疏遠，一九九七年五月宣佈與我建交。

二、二○○一年總統大選，老陀沃達總統無意連任，推舉可可出口商梅尼士出面與前總統賓多競選，請我政府資助其選舉經費，並由其子小陀沃達操盤，小陀沃達曾在法國受教育，聰明狡猾貪婪，善於謀略，選舉結果梅尼士勝出，小陀沃達旋被任命為外交部長，掌控我援款統籌分配權。惟不久因競選帳目問題與梅總統鬧翻，遠走美國（其夫人是美國人）。

三、小陀沃達雖遠居美國，但每年均返國短暫居留，每次國會大選都返聖操盤，並提供其所屬政黨ＡＤＩ經費，使該黨在國會能長期保持一定數量議員。本年二月的總統大選，在其操盤下由渠推出的卡瓦留當選，而該黨在國會原已佔絕對多數，遂由總統提名渠擔任總理。

四、聖國政制原為總統制，二○○四年憲法修改後改為內閣制，實權已移轉總理，且卡瓦留總統屬ＡＤＩ黨並由Ｐ氏推舉資助勝出，須聽命於總理。據悉斷交決定確由總理主導而非總統。故卡總統子女及聖國留台學生均屬無辜者，有關渠等獎學金問題，盼政府能寬大處理，不要立即終止，以培育未來友我精英及勢力。

台灣自一九九七年與聖國建交以來，協助聖國解決瘧疾及飲水問題，完成興建濱海公路、首都圖書館、各部會辦公大樓、醫院、中央市場及普省足球場等重要工程，頗獲聖國人民讚揚，相較中國與聖國建交廿二年，僅完成國會大廈及首都足球場兩項硬體設施。但小陀沃達總理卻為一己之私，再度向我提出巨額金援，無法得逞後馬上翻臉，此種罔顧道義之政客，實不值台灣珍惜。此時斷交除可不用再作錢坑外，亦可免於續受其父子勒索壓榨之苦。

（作者曾任駐聖多美普林西比民主共和國大使）