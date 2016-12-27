自由廣場》我與納粹學生面對面...

◎ 袁明凡

那天我在北上的火車裡，巧遇一位光復高中的同學，身上穿著完整光彩的納粹軍裝。我忍不住，同他聊了起來。以下是他主要的論點，也是研究的第一手資料：

第一，希特勒的失敗，主要是在軍事上錯誤的決定。如果他在軍事上成功，站在成王敗寇的立場，希特勒應該是一代偉人。

第二，德國與中國在當時十分友好，希特勒深愛中國。當年中國的軍備以德國為目標，德軍協助訓練國軍軍官。如果納粹成功，中國同蒙其利。

第三，德國在各方面的成就，說明他是一個了不起的國家，我們要向他們學習。

第四，希特勒反對共產黨，反對同性戀，這點與他的思想吻合。

第五，猶太人非常聰明，但是處處唯利是圖，行為可恨。他們是一個應該被滅絕的民族。但是這位學生從來沒碰過一個猶太人，甚至沒聽過將台灣出賣給中國共產黨的季辛吉。

第六，猶太人是上帝的叛徒，他們應該接受神的懲罰。但是對猶太教，他說不出個所以然；對基督教的了解，除了人們應該堅信上帝之外，也說不出其他重要的教義。

個人長年旅居外國，有機緣在側面見識過到美國接收武器系統的德國高中低階軍士官。現在的德國軍人與當年的納粹，在思想上有天淵之別。另外，這幾年德國傾全國力量，支撐歐盟經濟的做法，也與當時希特勒的心態大相逕庭。我也曾在華府ＡＩＰＡＣ任職一段時間，箇中三昧，相信和猶太人交過手的，都能心領神會。

但無論如何，我不會以偏概全，更不可能贊成種族屠殺與種族清洗的主張。國人對此事要有一些草根面的作法，才不會讓台灣的新一代，被認證為人類文明發展的逆流。

當務之急是，和學生一起多讀中外文史，多看國際新聞。我們也應該展開與老師的對話，與學生家長的對話。這起軍服坦克遊行事件，時間從起心動念到結束，相信至少數週，牽連成人當以百計。其間。只要有一人認知正確，導正學生觀念，事情就不會發生。

（作者為旅美台僑，現任教職）