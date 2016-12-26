自由廣場》中影人呼籲保留文化城

◎ 蔡國顯

一夥中影人最近正籌備發起連署，期待行政院文化部或台北市政府及相關單位，能夠把中影文化城列為古蹟。

中影文化城的建立，可追溯到民國四十八年，中影台中廠因影片自燃、廠房全毀，而北遷台北外雙溪。

文化城裡有拍攝《路》片時，搭起的古代街道，相當考究且堅固；類似台灣建築的第三街道，則是拍《源》片時所特別搭建的；另外還有古城門、護城河、大酒樓、八角亭、客棧、將軍府、武館、王爺府、牌樓等。是很多台灣電影工作者的共同記憶，也是很多台灣人的童年回憶。友邦元首和貴賓訪台時，也常被官方安排前來參觀中影文化城。

筆者於中影服務時，曾赴日本勘察京都映畫村攝影所、東映攝影所等，尋找王貞治傳記電影《感恩的歲月》劇中「江夏時代」場景，發現他們許多仿古建築都被保存下來，在電影、觀光領域發揮重要作用。因此在最近追討黨產新聞提到中影文化城時，興起連署保留的念頭，也獲得包括攝影師林贊庭、賴成英、林文錦、林鴻鐘，還有台北市文化局前局長倪重華等諸多中影人的贊同。

中影人將連署向黨產會請願，期望黨產會精通法律的主委顧立雄和精通土地法和稅法的發言人施錦芳和委員們，設法保存中影文化城，避免將來被變更為商業、住宅用途，搶救台灣電影史最重要的一頁。

（作者曾任職中影公司，澎湖人）