自由廣場》（澄社評論）我們需要什麼樣的轉型正義

◎ 鄭泰安

台北高等行政法院判處黨產會須停止執行國民黨的中投、欣裕台兩公司收歸國有，顯然暴露出台灣的轉型正義最大的阻礙會來自舊司法體系。轉型正義是小英總統對人民承諾任內要認真處理的首要工作之一，但要順利達成，小英總統和她的行政團隊有必要先深入理解何謂「台灣的轉型正義」。

從一九四七到一九八七年，國民黨四十年專制戒嚴統治完全掌控了國會、司法、檢調、行政系統和輿論媒體，不須經由民主程序就可以行政命令逕行頒布、施行種種法令政策，並且將她在中國制定的國旗國歌、國名、地名、憲法、民法、刑法等移植到台灣，至今少有修訂。許許多多未經多數人民同意就施行的「去台灣化」措施仍然未改，台灣各地充斥中國的路名、街名，彷彿是個「小中國」。

在國民黨四十年來的封建法西斯愚民統治下，即使後來歷經解嚴和三次政黨輪替已快三十年了（一九八七至二○一六年），除了在國會和選舉制度上有改進之外（在野政黨的努力），我們有用心去檢視七十年來台灣的種種法令是否符合現代的自由、民主、人權準則？教育的內涵有朝自由、民主、人權改進？上週五新竹光復中學學生在校慶時，竟扮成納粹軍團遊行，不就顯示三十年來民主人權教育的失敗？！

轉型正義不只是要國民黨把當年竊據的土地財產等還給國家和人民，還要包括憲改、司改，更要對戒嚴時期所有國民黨政權未經民主程序就以行政命令逕行頒布實施的法令政策，國歌、國名、地名等，一一加以重新檢視，經由民主程序決定要刪要修或保留。所有違反人權法治的事件和涉及的人都應攤在陽光下逐一反省，讓我們面對當年被扭曲的意識形態，撫平心靈的傷痕，重新認識我們的土地、歷史和文化，也在民主人權法治的素養上成長。這是個巨大的工程，希望新政府和公民一起來擬訂短、中、長程目標，逐一完成。讓台灣能脫胎換骨，永遠告別戒嚴時期造成的不公不義，邁向公平正義的民主國家。

（作者為精神醫學教授）