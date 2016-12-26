自由廣場》以主動斷交對付雪崩威脅

◎ 雲程

聖多美普林西比宣布與ＲＯＣ斷交。台灣內部有人認為「棄之省錢」，有人憂心「雪崩斷交」，各提南轅北轍之論。包括二次斷交在內，雪崩早就發生過一○一次：五○年代十一次、六○年代九次、七○年代五十一次、八○年代六次、九○年代十二次、二○○○年代十次、二○一○年代二次。在聯合國普遍承認的一九三個會員國中，台灣統治當局僅以ＲＯＣ為名維持十．八％邦交國，到底有何意義？

官方意見認為，友邦一來可幫「我們」在國際組織說話；二來能證明台灣的國家地位。但我們是誰？友邦幫忙說話，毫無效果；國際衛生大會（ＷＨＡ）、民航組織（ＩＣＡＯ）、國際刑警組織等，「中華台北」的地位若非更加受限，或根本被排除邀請。

連專家都不說的是，ＲＯＣ的邦交國，是以承認「中國的共和政府（ＲＯＣ）為中國唯一合法政府」為前提的外交實踐。中美洲國家中巴拿馬（一九二二年）、尼加拉瓜（一九三○年）與ＲＯＣ建交較早，其餘多在一九四○至一九四一年建交，都是「中國政府」的業績，與「我們」何干？但前述超現實神話，早在一九七一年被二七五八號決議戳破。

直至一九九二年，所謂ＲＯＣ統治台灣，合法性基礎僅能奠立在「承認ＲＯＣ=中國」邦交國的數量。當數目過低，政權便岌岌可危；故以援助換邦交，策略還算合理。然而，在「台灣統治當局」展開民主化進程，並於一九九六年全面改選後，其治理台灣的合法性早已落實在「國內的民意授權」之上。我們現在還在憂心ＲＯＣ邦交國數目多寡，只是心理慣性，毫無現實基礎。

傳說毛澤東留下金馬不取是為了圈住蔣，使其留在「中國」圈圈中。準此，北京絕對會為ＲＯＣ留下幾個邦交國。明乎此，所謂還有五國危險，只是台灣媒體配合北京下的政治恫嚇，根本無須理會。真被剃光頭，反而讓真實浮出水面，美事一樁！

進一步說，若近日解放軍海軍強擄美國測量艦Bowditch水下無人載具，企圖以「革命外交」（製造事端以創造談判機會與籌碼）伎倆恫嚇美國下任政權，被川普以「我們不要了！」反將一軍之事對我們有任何啟發，那就該是：小英政府立即與惡形惡狀的五個友邦主動斷交，表達「我們」敢無視邦交數量，換取不受威脅的自由。這要有大開大闔氣質的領導者才能達陣，但目前還看不到。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）