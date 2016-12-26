自由廣場》敬致三軍統帥的四點意見

◎ 廖念漢

今年台灣最大的耶誕禮物，大概非歐巴馬簽署的「二○一七財政年度國防授權法」莫屬。美、台間軍事互動交流大舉躍升，對於爾後台灣在軍購內容及價格上，當有更廣泛的空間，但筆者亦要提醒三軍統帥的是，國防安全的首要根基在官兵士氣，而非裝備武器。科威特曾擁有最精良的武器但一日亡了國；國民黨抗戰勝利後接收大量精良的美式裝備，陸海空堂堂雄師三百萬以上，但竟被小米加步槍且沒有海空軍的毛匪所打敗；關鍵因素就是「軍無戰志」。

持平而論，蔡總統上任至今對國防的重視，對軍人士氣的鼓舞是超過馬總統的。但蔡總統的良法美意往往被一些地方首長及民意代表，一些未經深思熟慮粗糙的言論完全抵銷，三軍統帥須早日謀求改善之道。

第一，陸官招生嚴重不足（海空官亦然），未來採購武器將面臨沒幹部操作之窘境；第二，地方首長動輒索取部隊營區土地（如屏東空降部隊大武營區被建商拿來打廣告）；第三，忽略部分立委在年金改革議題上汙衊軍人的謬論；第四，軍隊改革要專注於不合時宜之制度法規，讓官兵有感覺，而非更改校歌一字一句，軍中固有之傳統及意識形態之改革，絕非當務之急，留給時間自然會解決的。

誠摯建請總統，積極履行陸官校慶致辭時的承諾，把國軍的尊嚴與榮耀一次贏回來。

（作者曾任陸官兼任講師，憲兵二○四指揮部政戰主任）