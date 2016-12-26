自由共和國》吳豐山／解決台灣「三農問題」唯賴二次土改

吳豐山／前監察委員

一、

筆者出身南台灣農家，自幼目睹農民百般辛苦；進入社會後又目睹城市豐裕生活，認知到農民與一般國民物質生活存在嚴重落差；因此從青年時期就為農民發聲，關切台灣農業、農民、農村的所謂「三農問題」，數十年不改其志。

台灣工業發展有成後，由於台灣農業產值佔ＧＤＰ比重偏低，歷來行政和立法部門，對「三農問題」可謂漫不經心，不管從天地良心、經濟發展或人民福祉角度看待，筆者都不能接受，所以期盼政府拿出魄力推動台灣第二次土地改革，並且確信如果推動有成，不只人民得到福祉，推動官長的功勳也會長昭史冊。

二、

台灣在民國四十年代由陳誠主導第一次土地改革，經由「三七五減租」和「耕者有其田」，瘦了大地主，利了佃農，形成小農經濟，擴大了內需市場，成功地讓台灣進入輕工業起飛階段。

到了民國六十年代，由於工業起飛，務農收入相對低落，於是農村青壯人口開始大量外移，農村剩下老弱婦孺。當時的行政院長蔣經國曾編列鉅額經費推動農業振興方案，可惜未能對症下藥，所以農業仍未見起色。

到了民國七十年代，出任台灣省主席的農學博士李登輝，倡議以「八萬農業大軍」振衰起敝，可惜不旋踵即又高升。接任的邱創煥主席改倡「精緻農業」，最後除了做出幾個樣板外，盡皆成為文學政治的笑譚。

過去十年，農委會有「漂鳥計畫」，有「雁南飛」，有「小地主大佃農」等等一大堆計畫，當權者是想做一番變革，可惜力道太小，對全國七十八萬農戶所涉全盤問題，當然不會產生根本改革的效果。

三、

上天賜給我們台灣人民幾十萬公頃亞熱帶良田，我們卻將其中三分之一「休耕」，這是暴殄天物；「休耕」的農地，政府必須每年從國庫撥出近千億經費補貼，這是便宜行事；如果再看看地球上一大堆人鬧饑荒，我們卻荒廢土地不耕種，這是自遺伊戚。

更有一種論調，說假如國外進口比較便宜，那麼何必自己生產？殊不知糧食問題其實是國安問題，那種只看今天不看明天、只看平時不看戰時的態度，更不是「輕率」一詞就可卸責！

四、

如何進行台灣第二次土地改革？

淺見以為我們可以分成三個階段：

第一個階段是把國營台糖公司分佈台灣各地的五萬公頃大農場劃分為每五公頃一個單位的小農場。政府設置一筆足夠數額的循環基金，讓有志經營農業的青壯同胞可以借貸來購買或租用小農場，可以借貸來購買或租用耕作機械。耕作機械種類不少，所以可以數個小農場分別購置，相互支援。機械耕種之外所需農工人力，可分平常性與季節性兩部份；平常性人力責由各鄉鎮農會招募農工隊支應，季節性人力責由國軍效法三百五十年前鄭家軍「屯田」精神適時支援。農委會並責成省農會做好生產規劃和總量管制，責成縣市農會做好運銷服務。每一個小農場可以使用百分之五的土地建設農舍和農倉。百分之五就是七百五十坪，這是提升務農誘因的一個要點。

待台糖大農場分割完畢後，即進入第二個階段。那就是以同樣模式去整併零碎的民間農田。如果有農民不願出售「祖產」，可以採長期合約出租方式併入重劃工程。

第三個階段是把由於先天或後天因素實在無法併合處理而原有地主又無力耕種的畸零地塊，由各鄉鎮農會輔導進行全面造林，絕不荒廢一分半畝寶貴的土地資產。

五、

筆者假如說台灣農政一無是處，並不公道。台灣人天性聰敏勤勞，許多有志氣的農民主要靠著自身努力，成功變革。也有一些農家援引政府扶持，成為樣板。不過，全面解決台灣的「三農問題」需要政府大力投入，則不辯自明。

大家可以閉起眼睛想像，假如有朝一日，台灣的鄉村大地上都是五公頃一單位的小農場，小農場上的農舍寬敞舒適，目之所及沒有一塊休耕之地，農村的老人納入政府安養體系，一車車賞心悅目的土地產出運往城市或經由海港空港運銷海外，每一個新農民都收入豐裕，生活體面，這會是一幅多麼令人驕傲的國泰民安畫面！

六、

新政府宣稱要推動五大創新產業，儘管業界質疑多多，筆者認為只要努力，就可能看到成績，所以仍願意鼓掌支持，可是如果忘掉農業這一大塊，筆者期期以為不可。

何以故？

莫說我們的祖先如何篳路藍縷，披荊斬棘，只看當今地球上仍有不少以農業經濟為主的國家，同樣生龍活虎，光耀世界，就可知道我們台灣輕視農地的價值是何等不智！

台灣大地可以生產糧食、蔬菜、瓜果、菌菇、花卉、肉品、乳品，五光十色，物華天寶，不只讓我們可以享用豐富的物質生活，也讓我們可以提升就業率，可以賺取外匯，這是上天賜予台灣人民的奇異恩典；萬請主政當局切莫辜負天意，等閒視之！

報載：行政院下個月要成立「農業專責辦公室」；筆者一則以執政當局似乎有心而喜，一則以又見疊床架屋為憂，所以不揣剪陋，就有話直說了。