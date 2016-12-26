自由共和國》陸裕黎／共軍100小時奪台 可能嗎？

陸裕黎／前空軍軍情處副處長

十一月及十二月共機接連繞台後，可以體會兩岸緊張情勢逐漸升高，二十三日蔡英文總統以三軍統帥身分視導空防中樞作戰指揮部，並與在空飛行員通話，力挺各項備戰作為，隨後對外發布新聞稿，相信對一線官兵士氣有著莫大助益。

但如此你來我往，隱約感受兩岸在輿論較勁意味濃厚。十八日前南京軍區副司令員王洪光在北京的論壇中，嗆聲奪台只要花一百小時！此言在中外媒體間發酵，問題是：可能嗎？

筆者以服役逾三十年的身分坦言，撇開政治因素（民意要求國軍放棄抵抗等非軍事因素），答案是不可能。就筆者長期觀察，中共近廿年來雖然傾力挹注軍科及武器換裝採購，戰力雖已有可觀成長，綜合戰力或已臻世界前列，然就兩軍海空兵力相較，共軍除在數量享有優勢外，我海空軍人員素質方面並不亞於共軍；若然中共於開戰之初傾全軍之力，即便我軍在優勢共軍下犧牲殆盡，必讓其海空軍付出慘痛代價。其後，登陸暨綏靖作戰曠日廢時，面對我正規陸軍與動員後備部隊，復以面對國際輿論干預與可能的外軍介入壓力，成功尚在未定之天，一百小時奪台之狂論，實是小覷國軍並笑我軍無人。

猶記二○○三年筆者於聖地牙哥受訓時，曾與時任陸軍裝甲部隊副旅長討論共軍奪島登陸可能性及陸軍在防衛台灣角色時，當時學長提出的觀點深獲筆者認同：就一九九九年科索沃戰爭為例，美國與北約聯手以大規模空襲方式，企圖摧毀南斯拉夫聯邦重要政軍設施及軍力，事後檢視其成果，南聯運用該國複雜地形隱匿戰力，廣設假目標與模型成功誘騙西方高科技軍備，最後證實空襲並未減損南聯戰力。當時那位陸軍學長就提出現今兩岸軍事專家均認同的觀點：在自己家門口打仗，再強大的敵人都不會比我們更熟悉駐地周邊的一草一木。故此，共軍奪台需部隊綏靖，那就要面對無窮盡的城鎮惡戰，那才是噩夢的開始，近期敘利亞的阿勒波戰役足證其觀點。

中共對近期東亞戰略情勢惴惴不安，以升高輿論戰能見度企圖影響國際輿論與打擊我軍民士氣，然蔡總統多次公開支持國軍建軍備戰作為，馮部長應掌握高層支持與民氣可用之機，積極採取相應作為，以實際成果抵銷共軍嘲諷與各方疑慮，方為我國軍之福，全民幸甚。